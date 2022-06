Casos en los que pueden prohibirte ir de viaje cuando estás de baja laboral

Hay muchas situaciones en las que las personas se pueden interesar en viajar en ciertos momentos específicos, respondiendo a factores como el clima, la temporada alta o baja y los precios. Para varios trabajadores, esta duda surge en el momento en que se les otorga una baja tras un accidente laboral o enfermedad común, una baja médica por depresión, bajas por embarazo o incluso cualquiera que se dé por una incapacidad temporal. Sin embargo, existen varias situaciones en las que debería comprobar que esta decisión no choque con las condiciones impuestas por el permiso.

La ley no regula específicamente la capacidad de viajar de los trabajadores que se encuentran en baja. Es más, se puede hablar de varios escenarios en los que se podría considerar como algo recomendable. Sin embargo, es importante tener claras las recomendaciones de los médicos y los motivos por los que se otorga el permiso y mantener informados a la empresa contratante y al propio Instituto Nacional de la Seguridad Social para evitar sinsabores en el futuro.

Actividades incompatibles

Lo más importante en todos los casos es no realizar ninguna de las actividades que no están previstas para los trabajadores que están de baja: no pueden llevar a cabo ningún tipo de trabajo remunerado y no puede hacer nada que esté contraindicado por el tratamiento indicado por el doctor ni abandonarlo. En estas situaciones, así como aquellos en los que una persona intenta fingir una enfermedad para obtener la baja, la compañía puede anular el permiso y tomar medidas correctivas que pueden incluir la resolución del contrato del afectado.

Esto quiere decir que el viaje no puede estar condicionado por factores que estuvieran desaconsejados por las condiciones por las que se dio la baja. Por ejemplo, una persona con dolencias en la espalda tendría bastantes dificultades realizando trayectos largos en coche o en avión debido a todo el tiempo que deberían permanecer sentados. Así, el trabajador está obligado a no hacer nada que comprometa su recuperación.