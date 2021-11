La CEOE advierte que la reforma laboral no es "fetiche" ni puede ir en contra UE.

Otra advertencia de la patronal al Ejecutivo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha avisado que la reforma laboral no se puede considerar "un fetiche" ni un "triunfo político" y ha añadido que los empresarios siguen "sentados a la mesa", pero que esta reforma no debe "ir en sentido contrario" a lo que establece la UE. "Eso es lo que vamos a defender y en lo que vamos a estar", ha advertido en el 40 aniversario de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), y ha puntualizado que la UE está pidiendo reformas, "pero no las que están contando".

Ha instado al Gobierno a no hacer una reforma contraria a la Unión Europea (UE) y en contra de lo que va ser el futuro de la competencia de los empresarios españoles que "no está en España, está fuera" por lo que "por mucho dinero que venga, si no hay confianza, más bien hay desconfianza", no será una solución. Con respecto a la reforma laboral, Europa lo que está diciendo es que hay que "atender la temporalidad", según Garamendi, que es superior en el sector público, un 33 %, que en el privado, un 22 %.

"Lo mismo que nosotros hemos firmado la ley del teletrabajo, yo no sé si a los funcionarios también les han puesto el ordenador y la silla para trabajar", ha apuntado, por lo que ha reclamado que, si los empresarios avanzan, "avancen también los demás", en referencia a las administraciones públicas y, sobre la reforma de las pensiones, "en el mismo sentido", ha añadido.

Ha insistido en que la reforma laboral es "un tema muy delicado" en el que hay que generar empleo, también para los jóvenes, que es lo que "pide Europa", que habla de "flexiseguridad" y ha añadido que todas las empresa tienen que adaptarse a los tiempos. Garamendi ha asegurado sobre la situación económica real actual que es "mejor" que la anterior.

"¿Estamos mal? No. Pero ¿estamos tan bien como nos cuentan? Tampoco", ha aseverado a este respecto, tras lo que ha constatado que ahora se afronta una "tormenta perfecta" por la escasez de suministro y la crisis energética, ante la que hay que mantener "el rigor" y tener "mucho cuidado" con la deuda y la inflación. La CEOE, ha añadido, "acertó" con sus previsiones de que España crecerá este año en torno al 5 %, frente a los que los llamaron agoreros, y la UE, al ratificar esta cifra, ha hecho "volver a la realidad" en la que se encuentra la economía española.

Sobre los fondos europeos, ha instado a ser conscientes, para no generar "frustración", de lo que van a significar, porque "la mayoría van a ir a licitaciones e infraestructuras", por lo que es muy importante que las empresas tractoras sean capaces de conseguir esos contratos y transmitirlos "con responsabilidad social" hacia abajo, hacia las pymes.

Ha manifestado también el "apoyo explícito" al rey Felipe VI, que asistirá este mediodía al almuerzo con los empresarios gallegos con motivo de su aniversario, y a la Corona como "piedra angular" de la Constitución y representación "de la libertad, de la moderación, que tanto necesitamos en estos momentos". El rey es "el representante de España ante los demás y de la unidad de España", ha apostillado.