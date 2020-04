La CEOE alerta de que la mayoría de las empresas no tiene equipos de protección 

El vicepresidente de la Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales (CEOE), Íñigo Fernández de Mesa, ha alertado de que la gran mayoría de las empresas españolas, que son pequeñas y medianas compañías, seguramente no tienen materiales de protección frente al coronavirus, lo que puede dificultar su apertura.

Así lo ha señalado en una entrevista en 'Espejo Público', donde ha resaltado que hoy ha habido una distribución masiva de equipos de protección en los medios de transporte. "En el mundo empresarial lo que entendemos es que posiblemente las empresas grandes sí que tienen capacidad y acceso a suministros de este tipo de materiales, mientras que las pequeñas y medianas empresas seguramente no tienen este tipo de materiales", ha apostillado.

De hecho, ha remarcado que la gran empresa es una pequeña parte de la producción de España, ya que el 95% de las empresas son microempresas o pymes. Para el vicepresidente de la patronal, lo que hace falta es un plan estratégico que dé salida de esta situación de cuarentena para las empresas, de tal forma que se pueda volver a la actividad productiva, sobre todo en las pequeñas empresas.

Preguntado sobre la petición de las organizaciones sindicales que instan a no trabajar si no hay garantías de seguridad y salud en el trabajo, Fernández de Mesa ha dejado claro que las compañías son las primeras interesadas en abrir "siempre y cuando" se dé seguridad máxima a la gente que se emplea.

"El suministro de test, mascarillas, guantes y gel y otros equipos es fundamental para garantizar la seguridad de trabajadores y para la puesta en marcha de la actividad productiva", ha subrayado. También ha apuntado que existe incertidumbre legal por parte de los protocolos de sanidad, que, aunque están bien, se deja la interpretación a las empresas.

"Estoy seguro de que las empresas van a tratar de proteger al máximo a sus trabajadores, porque es el principal valor de la empresa, y aquellas empresas que vean que no están capacitadas para evitar los riesgos van a postergar su apertura", ha añadido.

Fernández de Mesa ha puesto en valor la importancia de que se vaya normalizando la actividad empresarial, porque "el efecto de esta pandemia va a ser muy importante en la economía y lo que es absolutamente imprescindible es que las empresas puedan contar con los medios".