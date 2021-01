CEOE asume la prohibición de despedir y aprueba la nueva prórroga de los ERTE

Fumata blanca en Diego de León. La CEOE ha dado el visto bueno a la nueva prórroga del esquema de protección de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) planteado por el Gobierno, según confirman a La Información fuentes de la patronal. La reunión de la Junta Directiva se ha saldado con el asentimiento de sus miembros, "sin debate", en términos utilizados por las mismas fuentes, tras proponer su líder, Antonio Garamendi, la aprobación del acuerdo para no agotar los plazos y dar certidumbre a las empresas, tal y como ha pedido el Ministerio de Trabajo.

Los órganos de gobierno de la CEOE han decidido por unanimidad aprobar la prórroga de los ERTE hasta el próximo 31 de mayo. Fuentes de la patronal revelan que finalmente se ha superado el rechazo al principal escollo, la cláusula de mantenimiento del empleo que 'castiga' a las empresas con la devolución de todas las ayudas recibidas en caso de despedir a un empleado en los seis meses posteriores al expediente, al hacer una interpretación "no restrictiva" de la misma, entendiendo que se restringe a los trabajadores de un centro de trabajo concreto y no a toda la plantilla acogida al ERTE. Desde Trabajo niegan que se haya rebajado esta exigencia, pero fuentes sindicales confirman que la nueva redacción del documento permite a los empresarios una "interpretación abierta" para aplicar la norma.

La patronal esgrime este argumento para justificar su apoyo a la nueva prórroga. No en vano, los empresarios se han pronunciado en contra de la prohibición de despedir en numerosas ocasiones, en público y en privado, pues la cuestión ha supuesto incluso debate interno en la CEOE al exigir algunas patronales más contundencia a Garamendi en este aspecto. Sus demandas, no obstante, han caído en saco roto, porque no solo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sino que incluso Nadia Calviño, desde la Vicepresidencia económica, han defendido este compromiso de mantenimiento del empleo porque las empresas se han beneficiado en estos meses de ingentes cantidades de dinero público.

Fuentes empresariales revelan que los sectores que ocupan al 75% de los trabajadores en ERTE, como son la hostelería, los hoteles, el comercio y el transporte de viajeros, dieron su visto bueno al acuerdo en el día de ayer, lunes. Garamendi organizó una reunión previa a la Junta Directiva de este martes, con los capos de las principales patronales territoriales y sectoriales, para "allanar el terreno" hacia este posicionamiento a favor de la prórroga, según explican conocedores de estos contactos. Las mismas fuentes señalan, no obstante, que la modificación en la interpretación de esa cláusula de mantenimiento del empleo ha sido clave para arrancar el 'sí' definitivo.

La CEOE se ha posicionado, por tanto, a favor de mantener los ERTE en las condiciones actuales hasta el 31 de mayo. No hay grandes modificaciones en el texto respecto a la situación actual, por ejemplo en lo que se refiere a las exoneraciones de cotizaciones sociales, que se mantienen en la misma proporción. Sí aparecen, sin embargo, algunas novedades en la tramitación. Se aligeran las cargas administrativas al prorrogarse todos los ERTE activos de manera automática y asimismo se facilita el tránsito de tipo de expediente para los casos en los que sea necesario cambiar de uno por fuerza mayor a uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como a cualquiera de los tipos por impedimento o limitación de la actividad.

Además de esta prórroga automática, sin necesidad de que las empresas soliciten nuevas autorizaciones administrativas, el Gobierno ha modificado el listado de los sectores denominados 'ultraprotegidos', de manera que en el nuevo esquema se da cobertura a unos 50.000 trabajadores adicionales, tal y como avanzaron a este medio fuentes del diálogo social. Estos ERTE cuentan con exenciones de cuotas de entre el 75% y el 85%, mientas los expedientes por impedimento o limitación de la actividad, diseñados para que las empresas puedan cubrirse ante las nuevas restricciones sanitarias impuestas por las comunidades autónomas, contemplan descuentos de hasta el 100%.

En cuanto a la protección de los trabajadores, los afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora. Asimismo, además de la continuación de la prohibición de despedir a las empresas que hagan ERTE, sigue vigente la cláusula por la que no podrán repartir dividendos y ni realizar horas extraordinarias o nuevas contrataciones.

El mantenimiento del esquema en términos muy similares a los que rigen actualmente también va a arrancar el previsible visto bueno de los sindicatos al acuerdo. Esta misma mañana se han reunido también los órganos de gobierno de CCOO y UGT y se da por descontado que apoyarán la prórroga. Solo falta, por tanto, la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, que celebra su Junta Directiva esta tarde. Aunque lo previsible es que la organización presidida por Gerardo Cuerva se alinee con el posicionamiento de los de Garamendi, el Ministerio de Trabajo asegura que va a esperar a que se haga oficial y, por tanto, no aprobará el texto al Consejo de Ministros que se está celebrando en estos momentos.

En cualquier caso, el esquema actual está vigente hasta el día 31 de enero. La intención de Yolanda Díaz era tener cerrado un nuevo acuerdo antes del día 15 de este mes, para garantizar una cierta certidumbre y seguridad jurídica a empresas y trabajadores, pero las negociaciones encallaron, precisamente, por la negativa de la CEOE a aceptar la prohibición de despedir en los términos actuales. El Gobierno todavía dispone del Consejo de Ministros del próximo martes, día 26, para aprobar oficialmente la prórroga. De nuevo, al límite de la fecha de caducidad.