La CEOE recurre a Garrigues y Sagardoy para suavizar la reforma laboral de Díaz

La CEOE ha activado la maquinaria para suavizar la reforma laboral de Yolanda Díaz. Según ha podido saber La Información, la patronal está realizando consultas a algunos de los despachos referentes del país, como Garrigues o Sagardoy, sobre el contenido del borrador que se está debatiendo en la mesa de diálogo social. Los bufetes, por su parte, están intercambiando sus impresiones al respecto con la confederación empresarial y buscando alternativas más favorables para las empresas en algunos de los planteamientos que contiene la propuesta gubernamental.

Se trata de contactos "discretos" y "al más alto nivel", según explican fuentes conocedoras de los intercambios que se están produciendo. "La preocupación entre los empresarios es máxima respecto a algunas de las medidas planteadas por el Gobierno y están pidiendo opinión y asesoría a firmas con notable experiencia en este ámbito", añaden estas fuentes. Se refieren especialmente a los cambios propuestos en materia de negociación colectiva para recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o la ultraactividad de los convenios colectivos, así como para eliminar la capacidad de modificación sustancial de las condiciones de trabajo por parte del empresario, entre otros.

Otro de los aspectos que más preocupan es uno de los que se han introducido recientemente en la negociación que pilota Yolanda Díaz, pero que en este caso procede del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño. Se trata de la incorporación al Estatuto de los Trabajadores de un nuevo mecanismo de flexibilidad interna, complementario a los ERTE pero enfocado a sectores en reestructuración, denominado 'RED', que los empresarios consideran "intervencionista" y "restrictivo". El texto en cuestión, en opinión de la CEOE, tiene una redacción "farragosa" y ya está en manos de los abogados de despachos como Sagardoy o Garrigues.

Esos son algunos de los asuntos sobre los que la CEOE ha consultado a reputados laboralistas del país para intentar amortiguarlos a lo largo de las negociaciones con el Gobierno y los sindicatos. Hay que matizar, en cualquier caso, que este tipo de consultas no son nuevas. Más bien, son habituales entre la patronal y bufetes de alto nivel que, en muchos casos, también son consultados por los propios gobiernos a lo largo del proceso de elaboración de las leyes. Si bien es cierto que en los últimos días los contactos se han intensificado, coincidiendo con la recta final de la negociación, ya que la reforma laboral tiene que estar lista antes de que acabe el año, tal y como se ha comprometido con Bruselas.

Fuentes oficiales de la patronal restan importancia a esta dinámica habitual y aseguran no haber recurrido a ningún despacho en concreto -es decir, no haber hecho un encargo específico a Garrigues o Sagardoy para analizar la reforma laboral- porque todos están asociados a la confederación empresarial. Eso sí, admiten que, "al igual que todos ellos, las organizaciones y las empresas (que, a su vez, también tienen asesores) están trabajando con nosotros". De hecho, otras fuentes de la CEOE revelan que la organización suele enviar los borradores del Gobierno a las empresas asociadas, que los analizan en una cita semanal con la cúpula en la que fijan posición y tratan de influir en los contenidos.

Es más, la CEOE dispone de una Comisión de Diálogo Social y Empleo que tiene por objeto debatir, analizar y realizar propuestas a los Órganos de Gobierno de las cuestiones que resulten de interés para las organizaciones empresariales y empresas asociadas en materia de negociación colectiva, solución autónoma de conflictos laborales, conflictividad laboral, relaciones laborales, empleo, inmigración, asuntos sociales europeos, etc., "fundamentalmente con el fin de configurar la posición empresarial a defender ante las Administraciones competentes y en el diálogo social bipartito y tripartito", según sus estatutos.

Aunque la CEOE no hace pública la composición de esta Comisión, que preside Agustín González Hermosilla y tiene como secretarias a Rosa Santos y Ana Herráez, la representación empresarial es amplia, incluidos estos despachos. Asimismo, están presentes empresas del mundo de la consultoría a las que también suele pedir asesoría la confederación. Las 'big four', en particular (Deloitte, PwC, EY y KPMG) suelen estar muy activas en estos procesos, aunque preguntadas al respecto de las consultas que pudieran estar tramitando sus servicios jurídicos alegan no poder confirmar ni desmentir ningún trabajo por política de empresa y motivos de confidencialidad.

Lo que está claro es que el runrún que se ha generado en torno a todo lo que rodea la contrarreforma laboral que está negociando el Gobierno con la patronal y los sindicatos está provocando una peligrosa espiral de incertidumbre en el mundo empresarial. Los teléfonos de los despachos echan humo y en las reuniones no se habla de otro tema. La pregunta siempre es la misma: ¿Qué va a pasar con la reforma laboral? Los empresarios del país están preocupados porque cuando apenas queda mes y medio para la entrada en vigor del nuevo marco laboral desconocen cuáles van a ser las reglas del juego, lo que dificulta la proyección a medio y largo plazo que es vital para los negocios. La CEOE está palpando esas inquietudes y ha activado la maquinaria para intentar amortiguar al máximo la reforma.