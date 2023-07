La cereza del Jerte cierra una de las peores cosechas en 35 años por las últimas lluvias

Las peores sensaciones se confirman en la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, que apenas ha podido salvar el 30% de la cosecha de cereza y picota de los entre 35 y 40 millones de kilogramos previstos para esta campaña. En este sentido, el presidente de la DO José Antonio Tierno calcula ya unas pérdidas de 70 millones de euros. Para compensar este impacto, el sector podrá contar con hasta 8 millones que están incluidos dentro de las ayudas contra la sequía. En concreto, dentro de los 357,7 millones de euros que se destinarán a diferentes sectores agrarios y cuya orden ministerial se firmará en los próximos días, tras estar expuesta a consulta pública entre el 5 y 11 de julio.

Esta escasez de cerezas ha llevado a la DO que se hayan tenido que "refugiar" en el mercado nacional y solo se ha podido exportar una pequeña cantidad de picota a Reino Unido, ante lo que Tierno marca como objetivo de cara a la campaña del año que viene "recuperar el terreno perdido en el mercado internacional, que tiene un enorme peso" para la D.O.P. Este organismo garantiza la máxima calidad de las cerezas y picotas.

"Un drama para las familias del Jerte"

Tierno ha constatado que "es un drama para las familias del Jerte", a pesar de que las frutas que se han podido comercializar han sido de "buena calidad, equiparable a la de años anteriores, aunque de menor calibre por las adversidades climáticas". En este sentido, el presidente de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, ha lamentado que los apoyos económicos para el sector incluidos en el último decreto antisequía son "insuficientes" aunque ha dado la bienvenida a la iniciativa del Gobierno. La letra pequeña de estas subvenciones se concretará en unos días, después de que las ayudas antisequía a la agricultura (357,7 millones de euros) hayan estado expuestas a consulta pública entre el 5 y 11 de julio en la web del Ministerio de Agricultura.

"No van a servir para paliar las pérdidas de los agricultores, ni la falta de sus rentas. Ayudarán a aminorar los costes de producción, pero no dan para más", ha concluido el máximo responsable de la DO quien pide ampliar esta protección para garantizar la preparación de la próxima cosecha.