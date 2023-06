Malestar en el Jerte debido a la lentitud para recibir ayudas por las elecciones

Nunca llueve a gusto de todos dice el refranero popular. Las recientes lluvias son vistas por gran parte del campo español como una agradable sorpresa. Sin embargo, la repentina reaparición de las precipitaciones no ha podido llegar en peor momento para los productores de cerezas del Valle del Jerte (Cáceres): casi 70 millones de euros en pérdidas, con apenas un 20% de la cosecha recogida, y entre 18 y 20 millones de kilos rajadas, podridas o manchadas por el exceso de humedad. Este jueves decenas de ellos se concentraban frente a la Consejería de Agricultura de Extremadura en Mérida (habrá más manifestaciones, aseguran) con una reivindicación común por parte de las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA, La Unión, Cooperativas Agroalimentarias): la petición de ayudas directas de 4.000 euros por hectáreas (hay entre 15.000 y 20.000 hectáreas de este cultivo con una media de dos hectáreas por explotación). Sin embargo, el proceso para hacer valer la recepción de subvenciones se complica por la situación de interinidad del gobierno extremeño, hasta que la Asamblea de Extremadura se constituya el próximo 20 de junio y, en el Ministerio de Agricultura, por el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio.

Las fuentes consultadas por este medio cierran la puerta, al menos de momento, a que los cereceros puedan beneficiarse del real decreto convalidado esta semana por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y apuntan hacia dos posibles vías: el real decreto ley contra la sequía, aprobado 'in extremis' por el ejecutivo extremeño el pasado 17 de mayo y que obtuvo el aval de la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura; así como una eventual declaración de zona catastrófica (denominada ahora como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil') que ultima la Junta de Extremadura y para la que ya prepara una evaluación de daños. Fuentes del Ministerio de Agricultura confirmaban que todavía no les consta ninguna solicitud oficial.

"Mientras Agroseguro estima que un 27% de la superficie esta asegurada, otras organizaciones agrarias como UPA reducen esta cifra al 5%. Habrá que aclararlo", Ángel García (Asaja)

Para todo lo anterior, será necesesario conocer con exactitud el alcance de los daños que han dejado tras de si las lluvias. Sin embargo, el peritaje definitivo no será sencillo porque no todos los productores primarios del Jerte (unos 5.000) cuentan con un seguro. Como señala a La Información el presidente de Asaja Cáceres, Ángel García, "mientras Agroseguro estima que un 27% de la superficie esta asegurada otras organizaciones agrarias como UPA reducen esta cifra a apenas el 5%. Habrá que aclarar este punto". Por su parte, el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, denuncia que tradicionalmente contaban con una línea propia de seguros agrarios en el Valle del Jerte. Sin embargo, añade en conversación con este medio, que "Agroseguro ha ido subiendo las primas y bajando las cobertura. No está adaptado actualmente a la zona del Jerte". En este sentido, Cortés añade que se ha pasado de 3.800 pólizas a apenas 120.

"Las ayudas quedarían en standby"

Respecto a lo que puede hacer la Junta de Extremadura, García (Asaja) apuesta por priorizar la declaración de zona castastrófica y recuerda que el ejecutivo extremeño está en funciones y admite que, en la situación actual, "las ayudas quedarían en stand by" y que cualquier subvención directa tendría que ser aprobada por el ejecutivo entrante (probablemente de otro color político). "El nuevo Gobierno tendría que convalidar los decretos pendientes", señala el presidente de Asaja Cáceres quien apuesta por otras medidas como la condonación del IBI y estima que este proceso podría llevar varios meses.

Cortés, secretario técnico de La Unión (Unión de Uniones), rechaza la declaración de zona castastrófica y, con ironía, apunta "que no se ha recibido aún un euro por los daños producidos por la borrasca Efraín". En este sentido, rechazan el principicio de que lo no asegurable no es subvencionable y propone que Junta y Ministerio de Agricultura trabajen en sendos reales decretos. El primero buscaría "el mismo trato que el dispensado a los cereales y la ganadería" en referencia al decreto antisequía extremeño aprobado en plena compaña electoral. "Ya le hemos remitido la propuesta los cuatro partidos que tendrán representación en la Asamblea de Extremadura: PP, PSOE, Vox y Podemos", explica Luis Cortés.

"Todo gira alrededor de la cereza, si se nos va, ya no quedará nada", Luis Cortés (La Unión)

Al Ministerio de Agricultura le proponen que les dispense "igual trato que se les dispensó a las centrales frutícolas de Cataluña y Aragón por la borrasca Diego". Preguntado por el menor margen de maniobra del ejecutivo extremeño por estar en funciones, Cortés cree que "puede ir valorando, e incluso dar el paso de aprobarlo en Consejo de Gobierno y dejar todo listo para el siguiente ejecutivo". En caso, contrario cree que no verán ninguna ayuda hasta octubre o noviembre. "La única industria que tenemos son los centros de acondicionamiento. Todo gira alrededor de la cereza, si se nos va, ya no quedará nada", concluye.