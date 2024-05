La CNMC abre la posibilidad a fijar un mecanismo de retribución 'ex-ante' para las eléctricas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado a consulta pública -hasta el 10 de junio- la revisión de la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) para la actividad de distribución eléctrica establecida en la Circular 2/2019 de cara al tercer periodo regulatorio, que abarcará de 2026 a 2031. También realizará un análisis sobre el marco retributivo y da hasta el 9 de julio para realizar observaciones.

Competencia abre la posibilidad a fijar un mecanismo de retribución 'ex- ante', en función de los gastos previstos, estableciendo una recompensa (o penalización) por las eficiencias (o sobrecostes) conseguidas por las distribuidoras al finalizar el periodo regulatorio. No obstante, pregunta en la consulta si la recompensa (o penalización) debe realizarse en base a los costes realmente incurridos, y si estaría orientada a proporcionar una mayor certidumbre a las empresas y a incentivar un mayor grado de eficiencia para el conjunto del sistema, según el documento publicado este jueves.

metodología actual La metodología actual de la actividad de distribución (y transporte eléctrico) sigue un modelo de Capex + Opex de tipo 'ex-post', donde las inversiones son reconocidas con un desfase de 2 años y se establece una rentabilidad garantizada TRF (actual 5,58%)

También invita a reflexionar sobre la conveniencia de diseñar nuevos incentivos para las distribuidoras. El regulador destaca los retos de la transición energética y el papel que tendrán las inversiones en redes en la electrificación de la economía. "En un contexto de incertidumbre sobre el ritmo de crecimiento de la demanda eléctrica, y ante el reto de la electrificación de la economía, se debe reflexionar en profundidad sobre la forma en que la metodología de retribución de las redes de electricidad puede ayudar a afrontar este reto de forma eficiente", subraya.

El organismo que preside Cani Fernández reconoce ahora que dado que la duración de los periodos regulatorios es "extensa", se observa que eventos excepcionales a nivel sanitario, macroeconómico, geopolítico, etc., que se producen a lo largo de estos años, y que se trasladan casi de forma inmediata a los mercados financieros, no tienen reflejo inmediato en la tasa de retribución financiera, lo que, en su opinión, puede producir un cierto desacople en este contexto internacional cambiante. Un informe de PwC, asegura que los valores unitarios (inversión, operaciones y mantenimiento, otras tareas reguladas, etc.) han perdido un 28% de valor en términos reales a causa de la inflación, lo que ha supuesto que las redes hayan dejado de percibir alrededor de 1.658 millones de euros de retribución.

Objetivo: acelerar el proceso y dar mayor visión a las empresas

"El actual periodo regulatorio en el sector eléctrico finaliza el 31 de diciembre de 2025, por lo que se hace necesario comenzar a tramitar una circular para modificar la metodología de cálculo, para adaptarla a los retos de la transición energética y posibilitar la inversión eficiente en redes, y determinar -en el marco de esta metodología- la tasa que resulte aplicable para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica", explica en el documento publicado este jueves. Con este movimiento, Competencia trata así de acelerar el proceso y generar un mayor debate con las distribuidoras para que tengan una mayor visión de cara a realizar sus inversiones.

Según la CNMC, la metodología ha de adaptarse a los cambios derivados del proceso de descarbonización, asegurando el equilibrio entre el desarrollo de infraestructuras, un uso eficiente de las redes existentes y la incorporación de las nuevas funcionalidades que se espera de las mismas asociadas a la digitalización y a las nuevas figuras que emergen en el mercado eléctrico.

El regulador va más allá de una actualización de la tasa y solicita comentarios y análisis "debidamente justificados" sobre los siguientes temas: enfoque general de la metodología para el próximo periodo regulatorio, actualización de la tasa de retribución financiera durante el periodo regulatorio, tratamiento de la tasa libre de riesgo, tratamiento del coste de la deuda y mecanismos que consideren la diferencia entre la base de activos histórica y las nuevas inversiones. La metodología de cálculo será también aplicable a las actividades del sector gasista en el periodo regulatorio 2027-2032, si bien la tasa se determinará en una circular posterior.

¿Hay que cambiar el cálculo de la rentabilidad libre de riesgo?

La CNMC se pregunta si la introducción de mecanismos de actualización intra-periodo de la rentabilidad libre de riesgo y del coste de la deuda podrían resultar adecuadas, y qué tipo de mecanismo (indexación, 'trigger', otros), de diseño de frecuencia de actualización, y forma de determinación (límite inferior y superior, en su caso) sería necesario. También si hay que modificar la metodología de cálculo de la rentabilidad libre de riesgo, así como si hay que limitar el efecto de los eventos excepcionales ocurridos entre 2018 y 2023 sobre la tasa libre de riesgo de cara al nuevo periodo regulatorio y las alternativas para realizar dicha corrección.

Por otro lado, se cuestiona si debe atenderse a la diferencia entre la base de activos histórica y las nuevas inversiones, para que la tasa de retribución financiera fomente las nuevas inversiones. Asimismo, apunta que valorará consideraciones adicionales sobre otros aspectos de la Circular 2/2019 no señalados anteriormente y también posibles propuestas junto con su justificación. No obstante, pone como requisito que deben garantizar el adecuado desarrollo de las actividades de red al menor coste posible para el sistema.

"En un contexto de incertidumbre sobre el ritmo de crecimiento de la demanda de electricidad ante el reto de la electrificación de la economía, se debe reflexionar en2 profundidad sobre la forma en que la metodología de retribución de las redes puede ayudar a afrontar este reto de forma eficiente. Por ello, se considera necesario llevar a cabo un análisis sobre el marco retributivo de la actividad de distribución,", apuntan desde el regulador. En este apartado, los temas a abordar son: el enfoque general de la metodología retributiva para el nuevo periodo regulatorio 2026-2031, la capacidad de incentivar un mejor uso de las redes eléctricas existentes y la agilización en la conexión de la generación y la demanda, la flexibilidad y transparencia en la elaboración de los planes de inversión, y la revisión de la información regulatoria de costes.