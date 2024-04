La CNMC adelantará la propuesta de retribución a las eléctricas por las redes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) modificará el calendario de las Circulares de carácter normativo que publicó a principios de año. El regulador aprobó en Pleno este lunes una modificación que adelantará la propuesta de la tasa de retribución financiera para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica en el tercer periodo regulatorio, que abarcará de 2026 a 2031.

En un principio, Competencia no iba a lanzar el trámite de audiencia pública hasta diciembre para la modificación de la Circular 2/2019, por la que se fijó una tasa financiera del 5,58% para 2020-2025. Ahora, escuchadas las quejas de las compañías y según ha podido saber La Información en fuentes del sector, la CNMC acelerará el proceso con el fin de que las distribuidoras tengan una mayor visión y sepan la retribución que van a recibir por sus inversiones con mayor antelación.

Las mismas fuentes subrayan que el cambio se ha producido en aras de dotar al proceso de una mayor transparencia y participación del sector. Asimismo, en el marco de la redacción de las nuevas circulares, Competencia ha tomado la decisión de hacer una consulta pública previa sobre los elementos que deberían contemplarse en el cálculo de la tasa -que se espera antes de verano-, según adelantó El Español-Invertia. Este último paso no se hizo para el anterior periodo regulatorio porque no hubo tiempo entre el traspaso de competencias y la aprobación de las circulares.

Actualizar la retribución al actual entorno económico

El sector espera que, a priori, la tasa de retribución financiera se basará en la metodología WACC de la Circular 2/2019. Las fuentes consultadas prevén que la CNMC defienda su uso y aplicación debido a que su adopción se realizó a través de varios procesos de consulta pública entre los distintos agentes, y tras un largo periodo de análisis buscando ser una propuesta de largo plazo.

No obstante, el sector no propone un cambio metodológico, sino que quiere que se reconozca a las distribuidoras unos parámetros macroeconómicos adecuados que no se hayan visto adulterados por la condición económica del momento. De la misma manera, considera que puede ser interesante la adopción de medidas donde se reconocen incentivos o medidas ante situaciones excepcionales, ya sean económicas o políticas.

Los valores unitarios también están en el puto de mira

Por su parte, según ha reconocido el propio regulador, se realizarán determinados ajustes en la metodología de cálculo para adaptarla a los retos de la transición energética, y posibilitar la inversión eficiente en redes. El anterior calendario estipulaba una fecha de adopción de la circular para finales de octubre de 2025.

Por otro lado, según avanzó este medio, la CNMC habría trasladado también al sector su voluntad de revisar los valores unitarios -los costes que se les reconoce- por primera vez desde que fueran fijados hace ya más de una década. Los valores unitarios fueron establecidos en la Orden IET 2660/201558 y con su definición se pretendía dar cobertura a los costes de inversión y de operación y mantenimiento asociados al despliegue de los activos eléctricos.

En concreto, fue el Real Decreto 1048/2013 a través del cual se reguló la retribución del primer periodo y, por tanto, fijó el uso de los valores unitarios de referencia de inversión y de operación y mantenimiento. Estos debían ser revisados de manera anual, pero como consecuencia de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía se suprimió la actualización. El sector denuncia que, a día de hoy, los valores unitarios que están en precios de 2014.

La CNE continuará la tramitación (si existe cuando se apruebe)

Por otro lado, las fuentes explican que los cambios en el calendario no afectarán en la segregación de la parte energética de la CNMC. "Lo que empiece la CNMC, lo tendrá que terminar la Comisión Nacional de la Energía (CNE), si existe para entonces. La competencia se traspasa y se traspasa con lo que esté en tramitación", aseguran. Con el anterior calendario, las empresas se quejaron de que les obligaba a invertir a 'ciegas' porque las decisiones sobre la inversión se tienen que tomar ya.

Un informe de PwC subraya la necesidad de que se establezca un "marco retributivo más simple, estable y predecible alineado con las mejores prácticas y adaptado a los nuevos retos y roles que ofrece la transición energética que suponga un impacto positivo en la economía española y en el resto de los sectores". Y, sobre todo, que no sea a la baja. La anterior circular supuso un recorte en la tasa financiera del 4,1% para la distribución y del 5% para el transporte en comparación con el periodo previo.

Pelean por un reconocimiento de los costes 'ex-ante'

En este sentido, el sector reclama que se reconozcan ‘ex-ante’ todos los costes e inversiones reguladas que las empresas distribuidoras están declarando en sus auditorías. El informe de la consultora también señala que los valores unitarios han perdido un 28% de valor en términos reales a causa de la inflación, lo que ha supuesto que las redes hayan dejado de percibir alrededor de 1.658 millones de euros de retribución. Además, afirma que la tasa de retribución financiera no está alineada con el nuevo contexto financiero ni operativo.

Algunas empresas han hecho saber al regulador que la actividad de distribución se caracteriza por tener una alta variabilidad en los costes de expropiación y servidumbres en función del área de distribución en el que se distribuya. Asimismo, destacan que dichos costes son externos a las empresas, que no tienen margen alguno de gestión (Juntas de Compensación, Tribunales, etc.). Por ello, proponen que los costes unitarios consideren esta singularidad y se modifiquen para dar un tratamiento especial a dicha tipología de costes.

España no actualiza la tasa financiera con la inflación y esta es menor a la de países vecinos como Francia, que está en el 7%. Otro estudio elaborado por Arthur D. Little y publicado por Fundación Naturgy pone de manifiesto que la tasa de rentabilidad del actual periodo regulatorio, aplicable a la retribución entre los años 2020 y 2025, se calculó con información correspondiente a 2012-2017, lo que supone que las referencias utilizadas presenten un desfase de hasta ocho años. Donde sí parece que las eléctricas han perdido es en la lucha de eliminar el límite a las inversiones que está ligado al PIB. El Gobierno se niega -después de haber planteado él mismo la posibilidad- porque asegura que incrementaría la factura de la luz de los consumidores a través de los peajes.