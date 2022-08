La CNMV vuelve a alertar sobre 'Mundo Crypto' ante el macroevento en Madrid

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recordado este martes que Mundo Crypto, empresa que organiza un acto sobre criptomonedas el próximo sábado en el WiZink Center de Madrid, y algunos patrocinadores de ese evento no tienen autorización para prestar servicios de inversión o captar fondos. Según indica el supervisor bursátil a Efe, Mundo Crypto forma parte desde julio del año pasado de su lista gris, en la que incluye a las entidades que podrían estar captando fondos o prestando servicios de naturaleza financiera sin ningún tipo de permiso ni estar registradas en la CNMV.

Además, algunos patrocinadores del evento como Huobi, Bitget y Bybit han sido objeto de advertencias por parte del organismo por no estar registrados para ofrecer servicios de inversión, lo que se conoce coloquialmente como chiringuitos financieros. “Esperamos que en ese evento y los expertos y famosos que presentan e intervengan se informen e informen adecuadamente a los asistentes sobre los riesgos de invertir en criptoactivos" señala la CNMV, "especialmente ahora que tantos inversores están viendo desaparecer su dinero por invertir en estos activos".

El bitcoin, la criptodivisa más conocida, se ha desplomado en los últimos meses y su valor ha pasado de casi 70.000 dólares en noviembre del año pasado a unos 21.000 dólares en la actualidad. La caída ha arrastrado a algunos criptoactivos que pasaron en cuestión de horas a no valer prácticamente nada, como ocurrió en mayo con el desplome de TerraUSD, una criptomoneda vinculada al dólar (lo que se conoce como stablecoin).

La edición de este año del evento Mundo Cryto (tiene el mismo nombre que la empresa que lo organiza) se celebra en la tarde del 27 de agosto próximo en el WiZink Center de Madrid, donde espera reunir a más de 7.000 personas para dar a conocer novedades y tendencias del sector, según indican en comunicado de prensa los organizadores. Está previsto que actúen como presentadores Cristina Pedroche y Jorge Fernández y actuaciones del cantante Maikel delacalle y el mago Julius Dein, entre otros espectáculos.

También intervendrán como "ponentes" los economistas Daniel Lacalle y Juan Ramón Rallo. La empresa organizadora nació en 2019 y ofrece formación para invertir en criptoactivos y sobre tecnología "blockchain" (la que propició la aparición de estos activos y en la que están basados).

Una inversión sin regulación

La CNMV y el Banco de España han advertido en numerosas ocasiones sobre los riesgos que implica invertir en criptoactivos, pero la ausencia de regulación impide que las entidades supervisoras actúen con ellas como con otros activos convencionales. La Comisión Europea planteó en septiembre del año pasado una iniciativa para acordar en la Unión Europea (UE) una regulación común para el bloque y a finales de junio pasado los países y el Parlamento Europeo pactaron un texto, aunque todavía está en desarrollo y tardará casi un año en entrar en vigor.

La CNMV aprobó a principios de año una circular para vigilar la publicidad de criptoctivos como objeto de inversión con el objetivo de que sea veraz, comprensible y no engañosa para los clientes y que incluya de forma visible los riesgos asociados a ellos. En los primeros cuatro meses de aplicación de la circular la CNMV revisó más de 400 piezas publicitarias.

El Banco de España registra 28 empresas de 'cryptos'

El Banco de España ha acelerado la inclusión de empresas a su registro de proveedores de servicios de criptomonedas, incluyendo aquellas dedicadas al intercambio de monedas fiduciarias por otras virtuales y de custodia de monederos electrónicos, que ya cuenta con 28 entidades registradas, según el documento consultado por Europa Press. El supervisor bancario habilitó en octubre del año pasado un registro de proveedores de servicios de criptomonedas, siguiendo la disposición adicional segunda de la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Una vez presentada la solicitud de registro, el Banco de España tiene un plazo de tres meses para resolver la recepción e inscribir a la empresa.

Hasta el pasado mes de mayo, solo había 9 empresas inscritas en el mencionado registro (Criptocambio, Bit2me, Bitbase, Blox, Trade Republic Bank, Holbalstar, Onyze, BitGo y BTC Direct), mientras que a partir de junio se ha acelerado la inclusión de nuevas empresas al registro del Banco de España. Así, en junio se sumaron otras 7 (Jobchain SL, Jobchain Gmbh, Criptan, Eurocoinpay, Lemacoin, Bitpanda y Vottun), mientras que en julio se dieron de alta 11 (Rapiven99, Binance, Shitcoins.club, GBTC Finance, Nebeus, Revolut, Cherry Nodes, Digital Ledgers, Revoluex, Minos y TMA). En la primera mitad de agosto se incorporó Minos Global.

En total, hasta el pasado 18 de agosto (última fecha de actualización de los datos), el registro de 'criptos' del Banco de España sumaba 28 altas de proveedores. La ley 10/2010 incorpora la obligación de que estos proveedores se registren en el Banco de España y cumplan con las exigencias y requisitos previstos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La inscripción en el registro está condicionada a la existencia de procedimientos y órganos adecuados de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, así como al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional.

Sin embargo, el Banco de España recuerda en su página web que esta ley no establece normas de supervisión financiera, prudencial, gobierno corporativo, seguridad tecnológica ni de conducta de mercado o transparencia informativa, de manera que el organismo no supervisa los riesgos financieros u operativos y de seguridad de estos negocios ni tiene ninguna competencia en materia de conducta sobre los proveedores. Así, recalca que la inscripción en este registro "no implica aprobación o verificación alguna de la actividad realizada por los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos por parte del Banco de España".