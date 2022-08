Cristina Pedroche y Jorge Fernández se borran del macroevento de 'criptos'. 

Cristina Pedroche y Jorge Fernández han decidido que no presentarán 'Mundo Crypto', el evento sobre criptomonedas que tendrá lugar este fin de semana en el Wizink Center de Madrid, tal y como estaba previsto. A través de un escueto tweet, Fernández, presentador del programa 'La Ruleta de la Suerte', ha confirmado este miércoles que se borra del cartel, mientras que en el caso de Pedroche ha sido el mismo fundador de la iniciativa, Mani Thawani quién lo ha confirmado a través de Intragram.

La noticia llega un día después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recordase que ya advirtió en 2021 de que Mundo Crypto, empresa organizadora del evento, "no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros". La compañía está incluida desde hace un año en la lista "gris" o de "otras entidades" del supervisor, que incluye a entidades que no cuentan con ninguna autorización ni están registradas a ningún efecto en el propio supervisor, pero que "podrían estar realizando" algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera. Además, entre los patrocinadores del encuentro, hay varias entidades advertidas por la CNMV como Huobi, Bitget o Bybit, consideradas como entidades no registradas o 'chiringuitos financieros'.

NO seré el presentador este sábado del evento Mundocrypto Metaverse Day. — Jorge Fernández (@JorgeFdezTV) August 24, 2022

Desde la CNMV señalaron su deseo de que los "expertos y famosos" que acudan al evento "se informen" sobre las criptomonedas y trasladen "adecuadamente" a los asistentes la información sobre los riesgos de invertir en criptoactivos, "especialmente ahora que tantos inversores están viendo desaparecer su dinero por invertir en estos activos no regulados y sin garantías". Cabe destacar que las criptomonedas no cuentan en la actualidad con regulación alguna, por lo que tampoco hay ninguna institución que supervisiones las inversiones. Los supervisores españoles, junto a las autoridades europeas, han alertado en diversas ocasiones a los inversores del riesgo de los criptoactivos, una advertencia que hace ahora la CNMV extensible al evento previsto para el sábado.

El evento Mundocrypto Metaverse Day, que se celebrará en el Wizink Center de Madrid, contará con la presencia de economistas como Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo, así como representantes de El Salvador, primer país del mundo en el que el bitcoin fue aceptado como moneda de curso legal en septiembre de 2021. También está previsto que asistan famosos como Cristina Pedroche, Macarena Gómez o Pablo Chiapella.