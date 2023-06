La CNMV reclama al nuevo gobierno que impulse la defensa a los independientes

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha lamentado ciertos "comportamientos y conductas de varias empresas cotizadas sobre los consejeros independientes" y ha pedido al nuevo Gobierno que surja el próximo 23 de julio que garantice su protección. Buenaventura ha realizado estas declaraciones en la última sesión de los cursos de verano organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y APIE en Santander.

El presidente de la CNMV ha vuelto a romper una lanza a favor de estas figuras. "No quiero decir que sean inamovibles, pero tampoco puede ser la variable de ajuste ante las situaciones de conflicto accionarial o empresarial" y, en los últimos años, hemos visto como los consejeros independientes eran "los que pagaban el pato ante reestructuraciones y ha llegado el momento a decir basta este tipo de prácticas".

Buenaventura ha defendido su papel dentro de la empresa, al considerar que es clave para el alineamiento de la empresa con los accionistas, "que no es la única pieza de buen gobierno, pero sí importante y se tiene que hacer con garantías. Sin verse comprometidos", ha insistido. Por eso, la CNMV ha remitido una propuesta al Gobierno para sujetar el cese los consejeros independientes ante sociedades cotizadas. "Estamos dotando protección a sus mandatos y sería muy interesante que sea impulsada y debatida del Gobierno que salga de las elecciones".

Durante su intervención, Buenaventura ha insistido que es el momento de atajar este problema, que ha afectado en el último año a diferentes empresas (como Indra), peri que no es algo novedoso. La propuesta que defiende el organismo supervisor es que la junta de una sociedad recoja en el orden del día la dimisión de los consejeros independientes para que los "accionistas no se enteren por la prensa y poder opinar sobre esta proposición". Esta propuesta no es nueva, ya que se desarrolló con el caso Indra. Hasta la fecha, las herramientas que dispone de la CNMV se articula a través de dos vías de actuación: reforzamiento de las protecciones legales con requerimientos de información y las recomendaciones de Buen Gobierno.

Sin preocupación por el trasvase de depósitos a fondos

Buenaventura no se ha mostrado inquieto por el trasvase de saldos de depósitos a fondos. "La normativa que regula la protección del inversor en materia de fondos es muy extensa, muchísimo más extensa que la que puede afectar a depósitos", ha defendido, quien ha defendido que es una buena noticia.

Desde el punto de vista de planificación y educación financiera la CNMV se muestra tranquila por el mayor uso de productos financieros de medio a largo plazo, pero "lo que hemos detectado hay una proliferación de los fondos objetivos de rentabilidad, que es un subtipo de los fondos de renta fija, donde pueden darse las circunstancias para el inversor que quiera salir antes del vencimiento en un contexto de subida de tipos hacerlo con pérdidas t en estos casos hemos adoptado unas guías para reforzar las advertencias del inversores para que sea muy consciente para de esos riesgos", ha matizado.