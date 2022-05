CoastFIRE, el método alternativo para jubilarse sin ahorrar parte del sueldo

El movimiento FIRE, que responde precisamente a sus siglas en inglés 'Financial, Independence, Retire Early', tiene por objetivo ayudar a las personas a jubilarse de manera anticipada. Por lo general, antes de los 50 años. La idea es que cada uno establezca un plan financiero que combine el ahorro y las inversiones para que, cuando decidan dejar su empleo habitual, vivan mediante rentas pasivas.

Si bien es un sistema eficaz muy popularizado en Estados Unidos, con el cual algunas personas han llegado a acumular más de un millón de euros y jubilarse con apenas 30 años, existen muchas variantes que pueden ser útiles a quienes estén interesados en dejar de trabajar. CoastFIRE sigue los mismos principios, aunque pone el foco fundamental en las inversiones.

Según señalan en el portal de libertad financiera Four Pillar Freedom, este sistema busca que el usuario tenga "suficiente dinero invertido a cierta edad como para que ya no necesite realizar más inversiones una vez se jubile a los 65 años, o incluso antes". Además, esto no implica ahorrar o retirar una parte de tu sueldo, ya que todo ese colchón de emergencia para el futuro se obtendrá a partir de las inversiones que hagas.

Jóvenes entre 20 y 30 años

Como mencionábamos anteriormente, CoastFIRE no se relaciona tanto con dejar de trabajar, sino con crear un ingreso alternativo que te permita ejercer un puesto que pueda cubrir tus necesidades básicas hasta que llegues a la edad de jubilación habitual. Este método alternativo de libertad financiera requiere, por tanto, cierto conocimiento de inversiones.

El primer paso antes de lanzarse a este método es conocer la cantidad aproximada que te conviene ahorrar. Mientras que para saber el 'número FIRE' hay que multiplicar por 25 los gastos anuales que tenga esa persona, con CoastFire se tendrá en cuenta también el tiempo hasta la jubilación. Es decir, ese número FIRE se dividirá entre el número de años que te queden para retirarte, señalan desde la web especializada en este sistema Inspire to Fire. Existen muchas calculadoras online que permiten conocer estos datos de forma automática en función de tus ingresos o la edad.

Lo cierto es que CoastFire puede ser una versión menos agresiva de su método tradicional que permite que muchas personas puedan seguir viviendo con su sueldo normal sin necesidad de realizar grandes sacrificios de ahorro. De hecho, puede ser un sistema muy útil para jóvenes entre 20 y 30 años, ya que tendrán tiempo suficiente para generar un buen fondo de ahorro. Sin embargo, algunas de sus desventajas son precisamente que es necesario seguir trabajando, aunque sea a media jornada, para cubrir los gastos básicos diarios.