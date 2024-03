Cómo afecta a los autónomos la subida del salario mínimo interprofesional

El Gobierno de España anunció hace unas semanas la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 5% para situarse en un total de 1.134 euros mensuales. Lejos de quedarse en esta cuantía, la finalidad es la de continuar con su subida a lo largo de los próximos años, de manera que se pueda equilibrar con el aumento de precios que se está experimentando a nivel mundial.

La subida del SMI no ha dejado indiferente a nadie, con voces críticas por parte de algunos empresarios, tanto pequeños como medianos y grandes. En este sentido, diferentes asociaciones de trabajadores autónomos han efectuado estudios con los que buscan informar del impacto de la medida en los pequeños empresarios.

¿Cómo afecta la subida del SMI a los autónomos?

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (UATAE) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que son las principales asociaciones de trabajadores por cuenta propia, han dado su opinión acerca de la subida del SMI, asegurando que los autónomos, sobre todo los pequeños o con fórmulas societarias, cumplen con las exigencias marcadas por la ley.

Además, consideran que los trabajadores asalariados son el motor principal para su desarrollo y que el hecho de ofrecer unas buenas condiciones de trabajo favorece el crecimiento empresarial. Y es que, al contrario de lo que se pueda pensar, consideran que el aumento del Salario Mínimo Interprofesional también ayuda a aumentar la capacidad de gasto de la población general, lo que tiene beneficios para los negocios.

Desde dichas asociaciones se critica que muchas personas tengan la sensación de que los autónomos y pequeños empresarios están en contra del SMI, ya que según sus estadísticas no es así. De hecho, el 96% de los trabajadores autónomos con empleados a su cargo se adaptan a los convenios pertinentes y a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional. Además, un 91% de ellos pagan en promedio un 5% más de lo estipulado por la subida.

Otro dato importante en este sentido es el recogido por el informe del UPTA, donde se indica que un 92% de los autónomos encuestados aseguran que hacen a sus trabajadores contratos laborales, sin subcontratar el servicio a otros autónomos.

De esta manera, aunque hay algunas voces críticas que puedan no estar a favor de la subida del SMI, estas asociaciones aseguran que estas no provienen del sector de los trabajadores autónomos, ya que, en su mayoría, las pequeñas y medianas empresas del país apuesta por hacer que los trabajadores se encuentren más satisfechos. De esta manera, las condiciones salariales ayudarán a que su rendimiento sea superior, lo que tendrá beneficios para la activación del mercado en general, y para sus negocios en particular.