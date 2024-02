Novedades en tu nómina en 2024: del MEI al SMI exento de IRPF

Si ya has te has fijado en la nómina de enero, seguramente te hayas dado cuenta de que este mes has cobrado una cantidad ligeramente distinta a la que venías cobrando a lo largo de 2023. Incluso sin que te haya afectado una revisión salarial. ¿Cómo es posible? Pues, en primer lugar, porque la principal novedad en la nómina de los trabajadores tiene que ver con un aumento de las cotizaciones a cuenta del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En segundo, porque dependiendo de tu nivel de renta, podrías haber visto reducidas tus retenciones de IRPF.

La primera medida tiene que ver con un impuesto que, desde el año pasado, los trabajadores pagan a la Seguridad Social y que se ve directamente reflejado en la nómina. Porque el MEI es un mecanismo pensado para garantizar a largo plazo las pensiones de jubilación. Según lo dispuesto en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, su principal propósito es “preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social en el largo plazo”.

En este sentido, este sistema de cotizaciones adicionales viene a compensar el déficit acumulado de la conocida como ‘hucha’ de las pensiones, que en los últimos años se ha ido reduciendo en picado y que desde la Seguridad Social se espera que llegue a sumar 9.000 millones de euros a final de 2024, un incremento del 63% respecto al año anterior. Además, el Gobierno también prevé que a final de legislatura el Fondo de Reserva haya llegado hasta los 25.000 millones de euros.

La escala progresiva de las cotizaciones a través del MEI

Para llegar a estas ambiciosas cifras, la norma publicada en el BOE establece para 2024 que el MEI supondrá el 0,70% del total del salario del trabajador: un 0,58% a cargo de la empresa y el 0,12% restante, a cuenta del trabajador. Se trata del segundo escalón en la progresiva subida de las cotizaciones aprobada, como mínimo, hasta 2032. Y representa un ligero incremento respecto a la contribución del año pasado al MEI, del 0,60% (un 0,5% por parte de la empresa y un 0,1% a cargo del empleado).

Así, la idea es ir aumentando progresivamente año a año el porcentaje de salario destinado al MEI. En 2025, será del 0,80% (0,67% empresa, 0,13% trabajador); en 2026, del 0,90% (0,75% empresa, 0,15% trabajador); en 2027, llegará hasta el 1% (0,83% empresa, 0,17% trabajador); en 2028, será del 1,1% (0,92% empresa, 0,18% trabajador); en 2029, del 1,2% (1% empresa, 0,2%, al trabajador) y, desde 2030 hasta 2050, se mantendrá el porcentaje del 1,2% con la misma distribución. Sin embargo, se podría decidir aumentar el porcentaje si en 2032 no se han alcanzado los objetivos recaudatorios previstos.

Si cobras el SMI, estarás exento de pagar IRPF

La otra gran novedad que encontrarás en tu nómina en 2024 tiene que ver con la reciente modificación del Reglamento del IRPF en materia de retenciones e ingresos a cuenta, aprobada en Consejo de Ministros a principios de febrero. En la práctica, la medida supone una rebaja del IRPF para “acompasar las retenciones al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2024, que se eleva un 5% hasta los 1.134 euros al mes”, con el objetivo de que las personas que cobren ese sueldo no soporten retenciones del impuesto en su nómina.

Esta exención, que también se adoptó en 2023 cuando el SMI era menor, pretende aliviar a los trabajadores y familias con rentas bajas y medianas, según el Gobierno. Es algo que el Gobierno ya realizó el año pasado al extender de 14.000 euros a 15.000 euros ese importe mínimo. Ahora, se amplía todavía más hasta los 15.876 euros, el equivalente a cobrar el SMI anual de 2024.

Según explica el Gobierno, los colectivos afectados por esta reducción de las retenciones en el IRPF son más amplios y, dada la progresividad del impuesto, “alcanza a rentas de hasta 22.000 euros. Por tanto, la rebaja de las retenciones del IRPF beneficia a 5,2 millones de contribuyentes, especialmente asalariados y pensionistas de rentas bajas y medias, que lograrán un ahorro