Cómo desgravar un plan de pensiones para la declaración de la Renta de 2023

Los planes de pensiones son una excelente opción para aquellos que desean complementar su pensión de jubilación. Con ellos, es posible maximizar el ahorro y la inversión sin tener experiencia previa en el campo. Todo esto gracias a que son administrados por un grupo de gestores especializados.

Además, los planes de pensiones tienen un tratamiento fiscal muy beneficioso. Las aportaciones realizadas a este tipo de productos están fiscalmente incentivadas, lo que permite reducir la base imponible del IRPF y ahorrar una cantidad considerable en la declaración de la renta cada año.

Si estás buscando una forma de mejorar tus finanzas personales y asegurarte un futuro económico estable, los planes de pensiones pueden ser una excelente opción.

Cómo desgravar un plan de pensiones

La Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo entró en vigor el 1 de julio de 2022, y trajo consigo importantes cambios para los trabajadores por cuenta propia. Esta nueva ley incluyó modificaciones en los límites de aportación y deducción en el IRPF de las aportaciones a planes de pensiones de empleo e instrumentos alternativos, así como un límite adicional para los trabajadores autónomos de nueva creación, por sus aportaciones a los nuevos planes de pensiones empleo simplificados de autónomos.

El límite de aportación para los trabajadores autónomos, adicional al límite conjunto de 1.500 euros, será de otros 4.250 euros por sus aportaciones a los nuevos planes de pensiones de empleo simplificados promovidos por federaciones o asociaciones de trabajadores por cuenta propia. Esto significa que un autónomo podrá llegar a aportar y deducirse hasta 5.750 euros, sumando el nuevo límite adicional de 4.250 euros al límite general de 1.500 euros para cualquier instrumento de previsión social.

Las personas que cuenten con un cónyuge que perciba ingresos inferiores a los 8.000 euros anuales, o que no genere ingresos, podrán contribuir al plan de pensiones de su pareja con una aportación máxima de 1.000 euros anuales. Este límite es independiente del importe destinado a su propio plan de pensiones.

En el caso de las personas con discapacidad, la aportación máxima anual se establece en 24.250 euros. Además, las aportaciones realizadas por terceros, tales como personas con relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, el cónyuge o aquellos que estén a su cargo en régimen de tutela o acogimiento, podrán ser de hasta 10.000 euros anuales. No obstante, es importante señalar que estas aportaciones no podrán superar el límite total de 24.250 euros anuales.

Sin embargo, aunque este límite se ha regulado en 2022, los autónomos no podrán beneficiarse del mismo hasta el 2023. Durante el año 2022, no ha dado tiempo a promover ninguno de los nuevos planes de empleo simplificados debido a que aún no está disponible el Reglamento que desarrolla la Ley 12/2022.

Pasos para desgravar un plan de pensiones en 2023

El Ministerio de Hacienda ha aprobado una nueva orden que modifica el procedimiento para deducir las aportaciones a los planes de pensiones en la declaración de la Renta. Este cambio no solo afecta a los límites establecidos, sino también al trámite que deben seguir los contribuyentes para realizar estas deducciones.

A partir del año 2023, los contribuyentes deberán completar y presentar un nuevo modelo, el modelo 345, que estará disponible únicamente online en la sede electrónica de la AEAT. Para poder acceder a este nuevo modelo, los usuarios deberán contar con un certificado electrónico o estar registrados en el sistema Cl@ve Pin.

Este nuevo modelo permitirá a los contribuyentes justificar las aportaciones realizadas a planes de pensiones, fondos de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, planes individuales de ahorro sistemático, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia. Es importante tener en cuenta que, para que el modelo compute en la declaración del IRPF, deberá presentarse entre el 1 y el 31 de enero del año correspondiente.