¿Cómo distinguir los billetes falsos?

En el mundo actual podemos encontrarnos con estafas de todo tipo, algunas de ellas relacionadas con la circulación de monedas o billetes falsos, siendo habitual que entre estos últimos se falsifiquen aquellos que son más sencillos de mover en el mercado sin levantar sospechas, como son los billetes de 5 y 10 euros. Ante el auge de este tipo de timos, la Policía Nacional ha advertido a la ciudadanía, además de explicar la forma de distinguirlos y reconocerlos.

En la actualidad nos encontramos con unos billetes falsos que han sido elaborados bajo una gran meticulosidad, lo que hace que pueda engañar, a simple vista, a cualquier persona. Sin embargo, hay algunos detalles que nos pueden llevar a pensar que nos encontramos detrás de un billete fraudulento, como es el ligero cambio de color en la banda derecha, que es más oscuro de lo normal, o la presencia de inscripciones como Movie Money debajo del logo de la Unión Europea o de EURO PROP debajo del valor del billete. Estas son claras señales de que se trata de una falsificación.

Sin embargo, el indicativo más claro viene por la banda lateral izquierda, donde se puede llegar a leer en unas letras azules el texto This is not legal tender, it is used for motion props, un mensaje que indica que se trata de billetes diseñados para ser empleados como atrezo en el rodaje de series o películas, y que no es una moneda de curso legal.

Cómo distinguir un billete falso

Para poder distinguir un billete falso de uno original y legal, lo primero que hay que tener en cuenta es su tacto, que es ligeramente más áspero en el caso de los auténticos, además de que presentan distintos elementos en relieve que se puedan apreciar al tocarlos con los dedos.

Una vez hecha esta primera comprobación habrá que inclinar el billete para observar cómo cambia de color el retrato, el motivo principal y el valor del anverso, además del reflejo de un color entre azul metálico y verde esmeralda en el nombre que aparece en la parte inferior izquierda del billete.

A continuación, se debe observar el billete a trasluz para comprobar los distintos elementos de seguridad incorporados en los billetes auténticos, como la marca de agua o la ventana que aparece en la parte derecha, además del hilo de seguridad, que cuenta con una línea oscura con el valor del billete y el símbolo de la moneda euro.

De esta forma, los billetes cuentan con distintas marcas que se deben tener en cuenta para poder identificar si se trata de dinero de curso legal, por lo que, con solo fijarte en ellos, podrás saber fácilmente si te encuentras ante una falsificación o no.

Una vez detectado un billete falso, este debe ser entregado en cualquier sucursal del Banco de España, en una entidad de crédito o a las autoridades policiales. Por supuesto, cuando haya sospechas de que un billete es ilegítimo, no se debe aceptar, ya que no tiene valor y no se recibirá contrapartida alguna, aunque sea entregado a las autoridades.

Dado el caso de que se haya aceptado, aunque haya sido de buena fe, si posteriormente se sospecha o descubre que el billete es falso, no se puede utilizar para pagar, puesto que esto se encuentra tipificado como delito en el Código Penal, y dado el caso de que la cantidad llegase a superar los 400 euros, se consideraría un delito grave.