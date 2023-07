Como evitar una multa del ayuntamiento o los vecinos si quieres hacer obras en casa

Realizar una obra en casa en España a menudo tiene sus inconvenientes. Sobre todo en lo que se refiere a tener diferencias con los vecinos. Por ello, ¿qué puedes hacer para llevar a cabo estas obras sin tener problemas? Analicemos a fondo esta cuestión.

Cada obra en casa es un mundo. No es lo mismo reformar un cuarto que llevar a cabo otro tipo de cambios más importantes o de un calado mayor en una vivienda. Por ello, algunas reformas deben ser consensuadas con la comunidad y también cumplir con las normativas locales impuestas por los ayuntamientos. Sin embargo, ¿Qué casos conocemos en este sentido?

¿Puedo realizar una obra en casa sin permiso de la comunidad?

Dentro de una comunidad de propietarios, los dueños tienen la libertad de llevar a cabo obras en sus viviendas o locales sin necesidad de solicitar permisos, siempre y cuando dichas obras no comprometan la seguridad del edificio, su estructura o su estética, y no perjudiquen a los demás propietarios. En este artículo, explicaremos las pautas a seguir en relación con las obras dentro de una comunidad y cómo comunicarlas adecuadamente.

Es fundamental tener en cuenta que las obras en elementos comunes están sujetas a una normativa distinta. Los propietarios no pueden llevar a cabo ninguna alteración en los espacios comunes sin el consentimiento de la comunidad. Si se requieren reparaciones urgentes en dichos elementos, es responsabilidad del propietario comunicarlo al Administrador de la comunidad para que se tomen las medidas necesarias.

En caso de que se planeen obras que afecten la estructura, la seguridad o la estética del edificio, es recomendable consultar con un profesional, como un arquitecto o un ingeniero, para asegurarse de cumplir con todas las normativas y obtener los permisos correspondientes. Estas obras pueden incluir modificaciones en muros de carga, instalaciones eléctricas o hidráulicas, entre otras.

¿Debo pedir permiso al ayuntamiento para hacer una obra en casa?

Sí, es necesario solicitar permisos y licencias al ayuntamiento para realizar una obra en la comunidad de propietarios. El ente municipal competente es el encargado de establecer los requisitos y determinar qué obras requieren de estos trámites y cuáles no. Por lo general, se distingue entre obra mayor y menor, y en el caso de la primera, se debe presentar un proyecto firmado por un arquitecto ante el ayuntamiento. Aparte de lo aquí apuntado, también están aquellas obras que no pueden aceptarse por modificar la fachada de un edificio o su estética y composición exterior. Este problema es bastante recurrente sobre todo cuando determinados propietarios dentro de una comunidad solicitan permisos para instalar sus aires acondicionados en casa o cerrar una terraza exterior.

¿Qué ocurre si altero los elementos comunes al hacer una obra en casa?

En ese caso sí que debes comunicarte con la comunidad de vecinos. Al añadir este condicionante, un propietario de una vivienda no puede efectuar la obra de manera unilateral sin tener permiso de la vecindad. En estos casos, es posible aprobar en una reunión de la comunidad de propietarios la autorización. Pero si la autorización no es inmediata, es decir, que no se alcance un consenso o una decisión unánime en la reunión, se puede someter la propuesta a votación. En este punto, se convocará una nueva reunión de la comunidad de propietarios para que todos los vecinos puedan expresar su opinión y emitir su voto sobre la autorización para cerrar las terrazas de una manera determinada.

A partir de aquí, como conclusión, se puede establecer que puedes realizar alguna obra en casa sin disponer de permisos por parte de la comunidad. Sin embargo, estas obras no pueden cambiar la estructura de la casa, ni su estética. Además de respetar los espacios comunes.