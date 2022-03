Cómo sacar dinero gratis del cajero si eres cliente de ING: bancos disponibles

Es raro caminar por una ciudad española y no encontrarse un solo cajero automático. En total, hay casi 50.000. Lo difícil es encontrar uno que no tenga el logo de uno de los principales bancos de España. CaixaBank tiene más de 13 mil terminales repartidos por toda España, el Santander algo más de 7 mil y BBVA cuenta con más de 4.500. La mitad de los cajeros de España son propiedad de una de estas tres entidades.

Estas cifras contrastan, por ejemplo, con los 273 cajeros que tenía ING al cierre de 2020, según la Asociación Española de Banca. Con una red tan reducida, muchos usuarios de otros bancos que se han planteado dar el salto a ING se preguntan dónde pueden sacar dinero gratis si casi nunca se cruzan con un cajero suyo.

La respuesta es sencilla: de todos los cajeros de España. Eso sí, con limitaciones. "Si algo nos han enseñado los bancos online es que no hace falta ser cliente de una entidad con una gran red de cajeros propia para poder sacar dinero gratis de muchos terminales", explican fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado cuáles son las mejores cuentas sin comisiones disponibles en nuestro país.

Cajeros sin importe mínimo

Los clientes de ING pueden sacar dinero sin pagar comisiones en sus cajeros, así como en los de Euronet, Cashzone, Banca March y Euro Automatic Cash. No hay que sacar un importe mínimo. Además, en los cajeros de ING se pueden hacer ingresos.

Antiguos cajeros de Bankia

Antes también se podía sacar dinero gratis de los cajeros de Bankia si se retiraban al menos 50 euros. Sin embargo, esta entidad ha desaparecido.

Una de las preocupaciones que surgieron con la absorción de Bankia por parte de CaixaBank fue qué ocurriría con los miles de terminales que tenía la entidad desaparecida y que nutrían la red de ING. La realidad es que, de momento, todo sigue igual, por lo que los clientes del banco naranja no tienen que pagar comisiones si sacan dinero en los antiguos cajeros del banco absorbido si extraen como mínimo 50 euros, señalan desde HelpMyCash.

Es importante remarcar el "de momento", porque el compromiso al que llegó CaixaBank con la CNMC fue que garantizaba el acceso a los antiguos cajeros de Bankia durante 18 meses. ¿Y cómo se pueden identificar los viejos cajeros de Bankia si las sucursales ya tienen el logo de CaixaBank? Solo hay que fijarse bien, ya que están rotulados con el logotipo de ambas entidades.

En cuanto a las antiguas sucursales de Bankia que hayan cerrado, la entidad de origen catalán se comprometió también a dar acceso a los clientes de ING a los cajeros de CaixaBank más cercanos al terminal que ya no esté operativo

Resto de los cajeros de España

El resto de los cajeros de España también son gratuitos para los usuarios del banco naranja, pero tendrán que sacar al menos 200 euros para no pagar comisiones. De esta manera, los clientes de ING disponen de una red de alrededor de 50.000 terminales para realizar reintegros en todo el país.

Además, el banco no cobra gastos de mantenimiento ni de administración a los titulares de la Cuenta Nómina sin comisiones, incluso si dejan de recibir su salario. Las transferencias SEPA son gratuitas y llegan a su destino el mismo día y las tarjetas de débito y de crédito no tienen cuotas anuales. Además, ING permite enviar dinero por Bizum, pagar con el móvil y ofrece dos días de descubierto gratis por si llega un recibo y no hay dinero suficiente en la cuenta para pagarlo.

Sacar dinero en miles de comercios gratis

Además, la entidad también permite a sus clientes sacar dinero en miles de comercios con la app Twyp. Al realizar una compra en los establecimientos DIA, Clarel, La Plaza, Galp, Shell, Disa, Supercor, Hipercor y El Corte Inglés, así como en las administraciones de la ONCE, se pueden retirar a débito desde 20 euros (10 euros en el caso de los usuarios de entre 14 y 17 años) hasta 150 euros sin pagar comisiones.

Para sacar dinero usando este sistema es imprescindible hacer una compra de cualquier importe. Una vez en la caja, habrá que enseñar un código de barras que se generará en la app y el dependiente entregará el dinero al cliente.