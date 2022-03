Las cuentas bancarias con la que podrás ahorrar dinero sin que te des cuenta

Para conseguir una buena salud financiera, el ahorro es un elemento clave. De hecho, es muy importante tener un colchón económico suficiente con el que responder ante imprevistos o bien para emprender proyectos futuros como la compra de una casa o de un coche.

No obstante, aunque comenzar a ahorrar puede parecer fácil, lo cierto es que muchas personas se quedan en el camino por una mala planificación, tal y como explican desde el comparador financiero HelpMyCash.com. Y es que no hay duda de que si no tienes un control de tus ingresos en la cuenta nómina, es posible que los gastos no se optimicen de la mejor forma y, a la postre, se gaste más de lo necesario.

El método para ahorrar de forma fácil

Una de las opciones más sencillas para comenzar a ahorrar es hacerlo desde tu cuenta principal. Hoy por hoy, la gran mayoría de los bancos ofrecen cuentas nóminas, en las que si se cumple con ciertos requisitos no cobran comisiones y además prestan un servicio de huchas virtuales para que se administre de forma organizada el salario.

Una de las preguntas más frecuentes de los ahorradores principiantes es: ¿cómo saber cuánto dinero se debe ahorrar al mes? Los expertos del comparador financiero, explican que una de las estrategias más conocidas en la actualidad es la 50/30/20, que establece que de todo el dinero que se ingresa mensualmente, hasta un 50% debe destinarse a los gastos básicos, un 30% a los gastos personales y un 20% al ahorro. Gracias a este método, con un salario de 1.000 euros se podría ahorrar 2.400 euros al año.

Las huchas virtuales: lo mejor para el ahorro

Las huchas virtuales son un servicio sin coste que ofrecen los bancos para tener el dinero apartado, pero siempre disponible. Se trata de una solución que puede servir al usuario para establecer un objetivo de ahorro y cumplirlo de forma más fácil.

Así, las facilidades que propone una hucha virtual para el ahorro son muchas: desde un traspaso automático todos los meses, de manera que no haya que preocuparse por apartar la parte proporcional de la nómina que va destinada al ahorro, o bien mediante el redondeo en compras. ¿Pero cuáles son las mejores cuentas nómina con huchas virtuales?

Ahorra de la mano de la Cuenta Nómina de ING

Los clientes de la Cuenta Nómina de ING pueden tener hasta cinco métodos virtuales de ahorro. Eso sí, la entidad exige abrir una Cuenta Naranja para poder utilizar la hucha. Su funcionamiento es muy sencillo: solo tienes que hacer clic desde la web o app en el apartado de crear hucha, seleccionar un tipo de objetivo, elegir el monto que se quiere conseguir y finalmente se debe poner un nombre a la hucha. Una vez hecho esto, se ha de indicar la cantidad inicial con la que quieres empezar así como la cantidad de dinero a trasladar a la hucha cada mes así como la fecha límite para ese ahorro.

Diez espacios gratuitos con tus cuentas de N26

Las cuentas premium de N26, como la Cuenta N26 You, son bastante completas, ya que permiten crear hasta 10 subcuentas o espacios. Su creación es muy sencilla: solo hay que pulsar en "Crear espacio", nombrarlo y poco más. Son completamente seguras: el dinero siempre estará disponible; además, si por el motivo que sea uno de los espacios se borra accidentalmente, el dinero no se pierde sino que se transfiere a la cuenta principal.

Establece un objetivo con la cuenta Nómina Va Contigo BBVA

La Cuenta Nómina Va Contigo Sin Comisiones de BBVA, en uno de sus métodos de ahorro, tiene una opción denominada "Ahorro en nómina" en el que la hucha aparta la cantidad de dinero que quieras de la nómina en el momento en que la recibas. Por supuesto, se puede retirar el dinero cuando se necesite a través de un traspaso o una transferencia. En este caso, también se permite poner una fecha límite y programar un traspaso automático

Mi Hucha en CaixaBank

Los clientes de CaixaBank cuentan con Mi Hucha como su subcuenta para el ahorro. Al igual que los casos mencionados anteriormente, Mi Hucha no solo es gratis, sino también sus objetivos de ahorro son personalizables. No podemos olvidar que, además, la hucha puede ser compartida entre contactos que pueden colaborar en el ahorro.