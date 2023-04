Compras conjuntas de gas: la CE detalla cómo acabar con la dependencia de Rusia

Las compras conjuntas de gas para acabar con la dependencia de Rusia se iniciarán en mayo y ante el inminente inicio de la actividad de la plataforma, la Comisión Europea (CE) ha engrasado la maquinaria y ha reunido hasta 80 empresas para participar en sus encuentros informativos para dar a conocer los detalles de cómo funcionará el mecanismo.

Esta plataforma fue creada el año pasado por la CE junto con los Estados miembro con el objetivo de que Europa redujera sus dependencia de los combustibles fósiles rusos, después de que la invasión a Ucrania pusiera en vilo el suministro de algunos países y los precios se dispararan. En concreto, esta herramienta electrónica apoyará la agregación de demanda a través de la UE, así como de Ucrania, Moldavia y Georgia, y ya es posible para las compañías suscribirse a ella. La CE está difundiendo información para instar a las empresas a que se suscriban y participen en la agregación de demanda y compra conjunta de gas.

La pretensión es que sea una herramienta más que se añada a los mercados existentes y que tenga efecto sobre los precios en general en el mercado del gas, aunque no se espera que la plataforma tenga precios por debajo de los de otros mercados, sino similares. Ello se conseguiría con una coordinación de las compras de gas para que no ocurra como el año pasado, cuando los precios subieron debido a que todos los países de la UE compraban al mismo tiempo para cumplir con las obligaciones de llenado de sus almacenes.

Objetivo: no concentrar compras

El objetivo es tratar de no enfocar todas las compras en un mismo mes, sino a lo largo de doce meses, que es el plazo de contratación en las subastas de esta plataforma. En las ofertas de gas de la plataforma, no hay un límite de precio y lo que se espera es que los que se alcancen no sean muy diferentes a los del mercado normal. Además, con ella se pretende atraer volúmenes adicionales de gas por parte de proveedores que no firman habitualmente contratos a largo plazo.

Aunque para los operadores de gas el uso de la plataforma es voluntario, a pesar de que haya Estados miembro que han elegido algunas compañías para poner gas en la plataforma (entre los que no están ni Alemania ni España), sí que es obligatoria para los países, que deberán facilitar que a través de este mecanismo se pueda contratar el 15% de las obligaciones de llenado de cada país, que es del 90% de cara al próximo invierno.

En este sentido, un volumen equivalente a ese 15% debe ser agregado por las compañías de esos países en la plataforma. En el caso de España el volumen sería de 4,8 teravatios hora (TWh), es decir, menos de medio millón de metros cúbicos. Las compañías tienen para la primera subasta de la plataforma un plazo de cinco días, del 25 de abril al 2 de mayo, para poner demanda en la plataforma. La subasta se celebrará en mayo y el producto contratado irá del mes de junio de este año al de mayo de 2024.

Después de recibir la demanda, habrá una casación entre oferta y demanda, y el precio de oferta más bajo será distribuido primero, hasta que se llegue al nivel de la demanda en cada uno de los lugares y meses. No obstante, la plataforma solo pone en contacto al comprador y el vendedor, pero la negociación del contrato entre ellos queda fuera de la plataforma, existiendo flexibilidad y libertad máxima en las condiciones del contrato, aunque se espera que los precios finalmente contratados sean similares al precio medio ofrecido a través de la plataforma. Y es que las partes pueden cambiar la duración y otras condiciones que puede variar el precio final del gas contratado.

Las subastas de gas en la plataforma se van a repetir cada dos meses y siempre para doce meses consecutivos, abriéndose en ese mes de abril el plazo de cara a la subasta de mayo; en junio, el correspondiente para participar en la subasta de julio, y en noviembre o diciembre se hará la correspondiente a todo el año 2024, que será una de las últimas subastas. Las empresas con vínculos rusos están totalmente excluidas de la plataforma, en la que no pueden participar ni como compradores ni como vendedores ni como agentes ni como compradores centrales, y no se puede vender gas de origen ruso