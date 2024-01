Así puedes conseguir 5 euros de regalo en Amazon si te entregan tarde un paquete

Realizar una compra por internet tiene muchas ventajas, como la comodidad o la posibilidad de comparar precios y características en un clic. Pero si hay algo que aún supone un freno para algunas personas, es la incertidumbre que en ocasiones genera la entrega de productos. Amazon es bastante fiable en ese aspecto, especialmente con los usuarios Prime. Pero si se retrasan en la entrega, es posible presentar una queja con la que se puede conseguir un código promocional de 5 euros.

Para ello es imprescindible pagar 4,99 al mes o 49,90 euros al año y formar parte de Amazon Prime. Entre las ventajas están las entregas en uno o dos días en millones de productos, acceso a la plataforma de streaming de vídeo (Amazon Prime Video), a reproducción de canciones ilimitadas (Amazon Music) o a almacenamiento en la nube (Amazon Cloud Drive). Pero hay una más desconocida que tiene que ver con los tiempos de entrega.

Si bien Amazon suele entregar sus productos dentro del tiempo estimado en el momento de la compra, es cierto que, en épocas de alta demanda, como puede ser Navidad, 'Black Friday' o similar, los pedidos pueden retrasarse. Según su política, se comprometen a entregar el producto en la fecha y dirección acordada, y si no está el cliente en casa, el transportista llama para acordar un nuevo punto o fecha. Esto lo hacen durante más de un intento y si no pueden entregarlo, lo devuelven a Amazon, que hace un reembolso completo.

En el caso de que el paquete no se pueda entregar por error en la dirección, esté dañado, haya sido retenido en aduana o casos excepcionales similares detallados por el servicio de atención al cliente, Amazon también emite un reembolso (incluidos los gastos de envío, salvo algunos cargos de gestión).

Cómo reclamar una compensación económica a Amazon

Pero qué pasa cuando el pedido de un cliente Prime se retrasa respecto a la entrega prevista, es decir, el transportista no se ha acercado al domicilio o punto de entrega. En principio, nada, pero se puede solicitar una compensación por ello a través de su servicio de atención al cliente. Esto es imprescindible, ya que, si no se solicita, Amazon no lo hace por voluntad propia.

Para hacerlo hay que acceder a nuestra cuenta de Amazon, ya sea a través de la web o de la aplicación móvil. Desde atención al cliente o desde el producto que se ha retrasado, hay que seleccionar la opción ‘Mi entrega, pedido o devolución’. Avanzamos y hacemos clic en ‘Dónde está mi pedido’, y después en ‘El envío se retrasa’. Finalmente, ‘Necesito más ayuda’ y ‘Enviar correo electrónico ahora’.

Avanzaremos hacia una pantalla donde podremos dejar un mensaje a Amazon. En el mismo debemos señalar el malestar por hacer recibido nuestro producto más tarde de la fecha prevista, posibles perjuicios causados y cualquier otra alegación. Amazon suele contestar en el mismo día y puede llegar a ofrecer diferentes beneficios. Aunque no siempre es así, en muchas ocasiones compensa con un mes gratis de la suscripción a Amazon Prime o un código promocional de 5 euros para descontar en la siguiente compra.

Para canjearlo, cuando ya tenemos el producto añadido la cesta, al seleccionar método de pago, hay que introducir el código en la sección Tarjetas de regalo y códigos promocionales. Solo habrá que tramitar el pedido para aprovechar el descuento. Si el coste total supera al de la promoción, en este caso 5 euros, Amazon solicitará un método de pago válido para abonar el resto del dinero.

Además, en el caso de que el producto que haya llegado tarde y ya no nos interese, se puede solicitar la devolución y el reembolso íntegro del dinero desde la sección ‘ha llegado demasiado tarde’. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si un regalo previsto para una fecha señalada, como pueden ser Reyes un cumpleaños o similar, llega con retraso y hemos tenido que comprar otro artículo.