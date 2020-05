¿Qué costes hay que asumir si alquilo mi casa con opción de compra?

PREGUNTA Tenía apalabrada la venta de mi casa pero ahora el comprador, preocupado por el futuro de su empresa, me pide que la alquile con opción de compra. Tiene de bueno que mantiene el precio acordado… ¿Qué costes tengo que asumir si alquilo mi casa con opción de compra?

La opción de compra es una figura que vuelve a estar en auge, como cada vez que la situación se torna económicamente insegura. Es lógico que haya quien prefiera posponer la compra de una vivienda hasta tener la certeza de que su economía vuelve a la normalidad después de esta crisis, y esta figura le permite “amarrar” la casa y hasta vivir en ella.

Además, frecuentemente se descuentan las rentas (o parte de ellas) del precio estipulado, así que para el inquilino todo son ventajas, ya que mientras que él puede decidir no ejercitar el derecho de opción, el propietario concedente queda obligado a vender en las condiciones establecidas.

Por lo que respecta a los costes de la opción, lo primero que habría que analizar es si van ustedes a pactar o no una “prima” (precio) de la opción; es decir, si usted le va a “cobrar” o no a su arrendatario por facultarle para comprar la casa en las condiciones pactadas. Esa prima es una ganancia patrimonial pero, al no proceder de la venta de la casa (que no se ha producido ni sabemos si se producirá), se va a ir directo a su base imponible como renta genera.

Si el inquilino ejercita la opción, la compraventa tributará como cualquier otra; es decir, usted tendrá una ganancia/pérdida patrimonial.

Mientras no se ejercite la opción, lo que hay es un arrendamiento por cuyos rendimientos deberá usted igualmente tributar (rendimientos del capital inmobiliario).