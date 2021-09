El crecimiento del empleo en EEUU se frena pero la tasa de paro sigue a la baja

El crecimiento del empleo en EEUU frenó en el mes de agosto, según los datos publicados este viernes por el Departamento de Trabajo estadounidense, en medio de un debilitamiento en la demanda de servicios y la continúa escasez de trabajadores a medida que aumentaron los contagios por Covid-19. Aún así, la tasa de desempleo en el país continúa reduciéndose hasta el 5,2%, dos décimas menos que hace un mes y el nivel más bajo desde que la pandemia de la covid-19 impactó en el mercado laboral.

El freno en la creación de empleos no agrícolas muestran una ralentización en la recuperación económica del país. En el octavo mes del año se crearon únicamente 235.000 empleos no agrícolas. Entre junio y julio se crearon algo más de dos millones de puestos de trabajo. Desde que comenzó la recuperación en mayo de 2020, Estados Unidos ha recuperado 17 millones de empleos no agrícolas, tres cuartas partas de los puestos de trabajo destruidos con la crisis. Estados Unidos todavía tiene que recuperar 5,3 millones de empleos para recuperar por completo el mercado de trabajo que había antes de que recibiera el impacto del Covid-19.

La cifra de parados de larga duración, aquellos que han permanecido en situación de desempleo por un mínimo de 27 semanas, se redujo en 246.000 personas. Su peso con respecto al total de desempleados se contrajo en casi dos puntos porcentuales, hasta el 37,4%. La cifra total de personas en el paro fue de 8,384 millones, por lo que se redujo en 318.000 personas, al tiempo que la tasa de participación en el mercado laboral permaneció invariable en el 61,7%.

Por grupos de trabajadores, la tasa de paro entre los hombres se redujo en tres décimas, hasta el 5,1%, mientras que entre las mujeres cayó en dos décimas, hasta el 4,8%. El desempleo entre los jóvenes aumentó en 1,6 puntos, hasta el 11,2%. Los puestos de trabajo no agrícolas creados en mayo son el resultado de las 243.000 contrataciones del sector privado y de 8.000 empleados públicos menos.

El sector manufacturero fue uno de los que más empleo creó, con 37.000 nuevos empleados. De esa cifra, 24.100 contrataciones correspondieron al sector automovilístico. En el sector servicios, destacaron las empresas de servicios profesionales y a empresas, que contrataron a 74.000 nuevos trabajadores, mientras que el sector de transporte y almacenamiento amplió sus plantillas en 53.200 nuevas personas.

La duración de la semana laboral media se mantuvo sin cambios por tercer mes consecutivo en las 34,7 horas, mientras que los ingresos medios por hora aumentaron en 17 centavos en agosto, hasta los 30,73 dólares. Asimismo, el Departamento de Trabajo ha informado de que el número de empleos creados en junio se ha revisado al alza, hasta 962.000 empleos (24.000 más de lo estimado), mientras que el dato de julio se ha ajustado hasta 1,053 millones de empleos creados (110.000 más).