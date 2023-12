Cuándo hay que declarar a Hacienda los aguinaldos de Navidad

El aguinaldo es una tradición en navideña que la RAE define como cualquier "regalo que se da en Navidad o en la fiesta de la Epifanía". Dentro de ese concepto entran desde los regalos de Papa Noel y los Reyes Magos hasta ese sobre con dinero en efectivo que muchas abuelas y abuelas dejan caer en estas fechas. Estas entregas de dinero se realizan sin ningún tipo de "contraprestación" por lo que se considera una "donación" y como tal es un acto registrado por Hacienda por el que, en teoría, hay que pagar impuestos a la Agencia Tributaria. Lo mismo sucede con los regalos de boda o de comunión, por ejemplo.

El hecho de que el regalo se entregue en metálico no cambia en absoluto esa máxima. Simplemente hace que sea más complicado para Hacienda seguir el rastro del dinero.

¿Hay obligación de declarar el aguinaldo navideño a Hacienda?

En teoría y con la ley en la mano, sí. El mito de que se puede donar dinero sin pagar impuestos si no se superan ciertas cantidades es solo eso, un mito. Hay dos motivos por los que existe.

El primero es que los bancos no informan automáticamente a Hacienda de los ingresos inferiores a 3.000 euros ni de las operaciones por debajo de 10.000 euros. De ahí que exista la leyenda urbana de que, si la donación no alcanza esas cantidades no habría que tributar por ella. Nada más lejos de la realidad.

El segundo motivo es que Hacienda no persigue ni investiga el aguinaldo. La Agencia Tributaria no entra en este tipo de donaciones por cantidades limitadas, ya sean 100 euros e incluso 500 euros para los abuelos más generosos.

Sin embargo, desde un punto de vista legal no hay una cantidad mínima por la que no deberías tributar por ese aguinaldo navideño. Y lo mismo aplica a cualquier otro regalo, ya sean los regalos de boda o pagar la entrada del coche que estará a nombre de otra persona, por ejemplo.

Que Hacienda no investigue no implica que deje de existir la obligación legal de declararlo.

Declarar el aguinaldo en el Impuesto de Donaciones

Este dinero se declara en Impuesto de Sucesiones y Donaciones y lo paga quien recibe el aguinaldo.

Como se trata de un tributo cedido a las comunidades autónomas, existen muchas diferencias entre regiones. De hecho, hay varias donde está prácticamente bonificado como en Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha, mientras que en otras dependerá del grado de parentesco y las cantidades que se regalen.

En cualquier caso, que no haya que pagar impuesto no implica que no haya que declarar la donación. La obligación de presentar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se mantiene aunque no haya que pagar.

¿Qué pasa si el dinero no es un regalo?

Los aguinaldos son un regalo por definición, pero también puede darse en caso de que sea el premio por algún tipo de servicio, desde ayudar en casa hasta configurar el ordenador o el móvil.

En ese caso, podría considerarse que ya no es una donación, sino el pago por un servicio o trabajo. Así, no tributaría como una donación, pero podría tener que hacerlo como ingreso en el IRPF y llegado el punto hasta considerase una actividad económica.

De nuevo, esto es más teoría que práctica, dado que Hacienda tampoco persigue ni tiene medios para perseguir ese tipo de actuaciones.

¿Y los aguinaldos de las empresas?

Las empresas también hacen regalos a sus empleados, aunque estas siempre los declaran y también los trabajadores, aunque no siempre lo sepan.

Las cestas de navidad y otros regalos similares deben incluirse en la nómina y en certificado de retenciones de IRPF.

De hecho, estas cestas y regalos se consideran retribución en especie a efectos de IRPF, lo que implica que habrá que pagar impuestos como parte de las rentas del trabajo.

A efectos prácticos, muchas empresas terminan contabilizando estas cestas como un gasto de personal y no realizan los ingresos a cuenta ni las incluyen en la nómina de los trabajadores.