Cuándo puede tu casero subirte el alquiler y qué condiciones necesita cumplir

Conseguir un piso se ha convertido en una tarea titánica. Precios abusivos, condiciones ridículas y distancias increíblemente largas son algunas de las características que forman el panorama inmobiliario español para jóvenes y mayores. Y aquellos que cuentan con un alquiler medianamente decente, viven en constante peligro de recibir un aumento de precio en su alquiler. Entonces, ¿qué puedo hacer si mi casero decide encarecer el alquiler?

Debemos dejar en claro que no se puede subir el alquiler de forma arbitraria y súbita. La legislación actual establece varios requisitos y plazos que deben ser respetados si se quiere llevar a cabo un aumento del alquiler por parte de un casero a su inquilino. Además, el aumento está regulado, estableciendo topes comunes para cada una de las situaciones. En caso de que no se cumplan, la administración protege los intereses del inquilino.

El primero de estos requisitos es el cumplimiento de un año de contrato, avisando siempre con un mes de antelación. De esta forma, si hemos firmado el contrato en octubre, cada octubre se podrá modificar su precio siempre y cuando el casero haya notificado de forma correcta al inquilino con un mes de antelación, para que este tenga tiempo de prepararse frente a las nuevas condiciones del acuerdo.

No obstante, existe otro requisito necesario. Y es que la posibilidad de aumentar el precio cada año debe estar recogida en el contrato firmado voluntariamente por las partes involucradas. Por ello, aunque hayan pasado 365 días, y el pagador haya sido informado con un mes de antelación, si no existe una clausula implícita que autorice esta subida, el casero no podrá modificar el pago.

¿Cuánto podrá aumentar el precio?

Vale, pero, ¿cuánto puede aumentar el precio del alquiler?. Antes, este cambio estaba estipulado mediante la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC), el cual funcionaba como valor de referencia. Sin embargo, la Ley de Vivienda establece nuevas condiciones y límites a este auge.

A lo largo del 2024, el alquiler solo podrá aumentar en un 3% del precio original, con el fin de evitar modificaciones abusivas. No obstante, a partir del 2025, este cambio será recogido a través de un nuevo índice que está siendo preparado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).