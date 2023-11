¿Cuánto dinero ha ganado Íñigo Quintero con su canción 'Si no estás'?

Hace un par de meses quizá no sabías quién era Íñigo Quintero, pero gracias a su canción 'Si no estás' y su impacto en las redes sociales, especialmente en TikTok, es prácticamente imposible que no reconozcas su voz. El éxito arrollador del cantante gallego recuerda al que vivió Quevedo un año antes tras lanzar su colaboración con el argentino Bizarrap. Su popularidad se traduce en miles de euros, unas ganancias que estarían repartidas con base en las reproducciones de cada una de las plataformas como Spotify y Apple Music. El dinero que ha generado 'Si no estás' se distribuiría, al menos, entre el artista y la discográfica.

El panorama musical ha sufrido una sacudida con el tema de Quintero, algo que llama la atención debido al estilo de su canción, se aleja de los habituales ritmos urbanos que son los que copan las listas de grandes éxitos. El cantautor gallego alcanzó la primera posición del 'Top 50 Globa'l de Spotify con su tema 'Si no estás', superando en la lista a estrellas como Bad Bunny, Tate McRae, Jung Kook, Taylor Swift o Doja Cat.

El joven, de 22 años, se ha convertido en el primer artista español en poner una canción en solitario en la primera posición de este top, que ya encabezó en su momento el canario Quevedo por su sesión con el argentino Bizarrap. Así, Quintero, que en marzo de 2023 contaba con 30.000 oyentes mensuales en Spotify y ahora ronda los 27 millones, es el fenómeno musical del momento por su canción que supera los 204 millones de reproducciones, de la que en redes se señala que incluye un mensaje religioso.

El éxito de Ínigo Quintero se ha visto impulsado por TikTok, donde a finales de septiembre los usuarios subían hasta 30.000 vídeos diarios con el tema. "El nuevo hit acumula más reproducciones al día que el mítico "Flowers" de Miley Cyrus o canciones de la mismísima Taylor Swift", señaló su equipo al respecto. Pero gracias a este arrollador éxito, ¿cuánto dinero ha podido ganar Quintero con su canción 'Si no estás'?

El éxito de 'Si no estás' en euros

El éxito de Íñigo Quintero en las distintas redes sociales le ha aportado grandes beneficios, conociendo los datos medios de ganancias por visualizaciones, vamos a aproximar lo máximo posible el dinero que ha generado su canción.

'Si no estás' arrasó en Spotify, donde ya ha alcanzado las 204.398.279 reproducciones, la plataforma paga unos 400 dólares por cada 100.000 'plays', de esta forma Quintero habría ganado hasta al momento sólo con este tema 817.593 dólares. Por su parte, su vídeo en Youtube supera los 55 millones de visualizaciones, de media la plataforma paga entre 3 y 5 dólares por cada 1.000 visualizaciones, por tanto, en el gigante del vídeo llegaría a aportar al joven gallego unos 220 mil dólares de media.

En TikTok la canción ha logrado 'meterse' en numerosos vídeos que también sirven para monetizar, pero es imposible conocer a cuanto asciende esa cifra. Pero nos aproximaremos a cuánto ha ganado con las reproducciones de su vídeo más visto que llega a 5.200. 000 reproducciones. La plataforma china paga entre 1 y 4 céntimos de euro por visualización, por tanto Quintero de media habría podido ganar unos 130.000 euros. No todas las redes sociales hacen públicas las reproducciones, ese es el caso de Apple Music que sí señala que paga de media 0,01 dólar por reproducción.

De esta forma, con los datos que conocemos, 'Si no estás' habría podido generar más de un millón de euros sin tener en cuanta las cifras que aporta Apple Music y sin el dinero que se generan en publicidad gracias a los datos de seguidores en todas las redes sociales del joven cantautor.