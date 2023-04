¿Cuánto dinero se puede enviar en una transferencia sin declarar?

Por ridículo que pueda parecer el importe, realizar una transferencia de dinero, según el importe, puede llevar multas por parte de la Agencia Tributaria. Además, Hacienda es implacable con respecto a estos asuntos, sobre todo con los relacionados con el fraude o blanqueo de capitales, por lo que conviene estar atento a las sanciones que conlleva si se superan ciertas cantidades de dinero.

Además, no hay excusa para eludir responsabilidades tributarias. El Fisco es tajante al respecto. El artículo 6.1 del Código Civil es claro y aclara que "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento" lo que significa no conocer una norma no puede ser obstáculo para su cumplimiento.

Asimismo, también hay que tener en cuenta que las transferencias entre familiares tienen que pagar un impuesto al encontrarse dentro del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este porcentaje dependerá de la comunidad autónoma donde se realice el pago.

¿Cuánto dinero se puede transferir de una cuenta a otra sin declarar?

En España, según la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de la normativa tributaria, el límite para transferir dinero sin declararlo se fija en 10.000 euros. Este máximo se aplica también para otras operaciones como retirada de dinero en cajeros, mediante la banca online o con el móvil.

En cualquier caso, lo cierto es que la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales, señala que si bien es cierto que el límite de transferencias está fijado en 10.000 euros, la mayoría de entidades bancarias limitan este movimiento digital a 6.000 euros. La Ley 10/2010, de blanqueo de capitales, en su artículo 34 dice lo siguiente:

Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

o su contravalor en moneda extranjera. Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

¿Y si lo hago por bizum?

En el caso de utilizar Bizum, es de vital importancia saber que la plataforma solo permite hacer transferencias por un importe máximo de 1.500 euros al día o 5.000 euros al mes.

Qué pasa si hago una transferencia de más de 10.000 €

La Agencia Tributaria no multa de forma automática, sin embargo, este organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública sí se revisará la transferencia en busca de algún incumplimiento por la ley.

Además, en el caso de que se reciba más de 10.000 euros mediante transferencia bancaria, el beneficiario debe incluirlo en el correspondiente ejercicio de la declaración de la Renta.

¿Cuáles son las multas?

Dependiendo de la cantidad de dinero que no se haya informado a la Agencia Tributaria, las multas pueden variar entre un 2% y un 25% de la cantidad no declarada, lo que equivale a 2.500 euros en el caso de que la cuantía de la transferencia no notificada sea igual o superior a los 10.000 euros. También, en el caso de presentar los modelos, pero que estos contuvieran de forma incompleta, inexacta o con datos falsos autoliquidaciones, se le impondrá una multa de 150 euros.