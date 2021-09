Cuánto dinero tiene Leonardo DiCaprio: sus negocios e inversiones millonarias

Durante el día de ayer, Netflix publicó el primer tráiler de 'Don't Look Up', la película que llegará a la plataforma de streaming el próximo 24 de diciembre. El reparto de la cinta no es baladí: estará protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence junto a Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Timothée Chalamet o Ariana Grande. Pero a pesar de todo, a pesar de ser esta la gran apuesta de la compañía de Reed Hastings para lo que queda de año, el oscarizado actor protagonista de otros títulos como 'El lobo de Wall Street' (que ilustra la imagen de este artículo) o 'El Renacido' ha copado buena parte de la atención mediática en España por otro motivo: Diamond Foundry, la empresa de diamantes de la que es inversor y asesor desde 2015, ha elegido Trujillo (Cáceres) para montar su primera fábrica española.

No es novedad que DiCaprio ha sido uno de los actores más laureados de Hollywood de los últimos lustros. Su filmografía no es precisamente pequeña y le ha valido para alzarse con un Oscar, un BAFTA o dos Globos de Oro, entre tantos otros. Carrera que le ha servido también para situarse entre los actores mejores pagados del mundo. Según Celebrity Net Worth, su patrimonio neto alcanza la friolera cifra de 260 millones de dólares (al cambio, unos 220 millones de euros). Los largometrajes en los que ha participado entre 1995 y 2020 le han reportado hasta 300 millones de dólares, ha ganado al menos 100 millones en patrocinios y ha donado más de 80 millones para causas benéficas.

Energía solar, diamantes, colchones...

Pero fuera de las cámaras, DiCaprio también ha sabido ganarse un hueco, y no menor, en el mundo de los negocios y las inversiones. A principios de 2018, invirtió y se convirtió en miembro de la junta de Kingo Energy, una empresa de energía solar afincada en Guatemala. "La energía solar es clave para un futuro sin combustibles fósiles y la tecnología de Kingo ayudará a permitir un amplio uso de la energía limpia en todo el mundo en desarrollo", dijo entonces el actor, conocido también por su lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad.

Poco antes de Kingo, llegó la ya mencionada Diamond Fountry. A finales de 2015, invirtió en la empresa de diamantes que utiliza reactores de plasma para reproducir las condiciones de presión y calor necesarias que consiguen crear estas piedras preciosas. Además, al no necesitar del sector de la minería, se calcula que son mucho más sostenibles e incluso tardan menos tiempo en conseguirse, entre 6 y 10 semanas.

En el mismo año invirtió en Casper, una startup de venta de colchones que entonces cerró una ronda de financiación de 55 millones de dólares, liderada por la firma de capital riesgo Venture Partners Institucional (IVP). Una operación en la que también participaron Tobey Maguire, Adam Levine y el manager de Justin Bieber.

En mayo de 2016, la startup RUNA que comercializa de forma sostenible bebidas energéticas y té a base de guayaba anunció que una serie de inversionistas se habían unido a su misión de apoyar, mediante el comercio justo, a los agricultores indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Llegados hasta aquí, no será muy difícil adivinar quién estaba dentro de ese grupo inversor: exacto, Leonardo Dicaprio. Proyecto en el que también participaron el comediante Marlon Wayans, Adam Rodríguez o los tenistas John Isner y Steve Johnson.

En septiembre de 2017, DiCaprio empezó a invertir en MindMaze, una empresa emergente con sede en Suiza que utiliza diversas tecnologías para estudiar las expresiones faciales y reproducirlas a través de la realidad virtual. Y aún hay más: en noviembre de 2014, el actor se unió al director ejecutivo de Salesforce para participar en la ronda de financiación de 7,5 millones de dólares de la startup Cube, que tenía como objetivo mejorar la atención médica domiciliaria por medio de la tecnología. Y más: en 2011 también participó en una ronda de financiación de 4 millones de dólares en Mobli, una web social para compartir fotos y vídeos en teléfonos móviles.

Sector inmobiliario... y una isla privada

Por otro lado, Leonardo DiCaprio es también un magnate inmobiliario. Tal y como detalla Celebrity Net Worth, en el 98 se gastó 1,6 millones de dólares en su primera casa frente al mar en Malibú (California). Más tarde se hizo con otras dos viviendas en la misma zona. También es dueño de tres inmuebles en Los Ángeles, dos en Hollywood Hills y una en Silver Lake. En 2014, desembolsó 5,2 millones de dólares en la antigua mansión de Dinah Shore en Palm Springs. Además, es dueño de dos apartamentos en la ciudad de Nueva York.

Y por si toda esta retahíla de casas y lujosos inmuebles no fuera poca, en 2005 Leonardo DiCaprio gastó 1,75 millones de dólares para comprar una isla privada en Belice. La idea del protagonista de Titanic es crear el resort 'Blackadore Caye, A Restorative Island' que conservará, eso sí, toda la vegetación de la isla y estará centrado en la salud, el bienestar y la sostenibilidad. "El principal objetivo es hacer algo que cambie el mundo", dijo en una entrevista publicada entonces en The New York Times. Su idea es crear algo "revolucionario en el movimiento ecologista".