Cuánto dura el bono social eléctrico y cuáles son los plazos para renovarlo

Incluso antes de que la invasión rusa en Ucrania disparara los precios de la energía, los españoles se enfrentaban a precios estratosféricos de la electricidad debido a los altos precios del gas en los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2). Por ello, el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ofrece un descuento de al menos 25% de la factura eléctrica, llamado el bono social eléctrico, para los usuarios vulnerables, aunque ciertas poblaciones pueden obtener una rebaja de hasta 70% si cumplen ciertos requisitos respecto a las carencias que sufren.

Para poder pedir este bono, es necesario cumplir con un número de requisitos. Para ser considerado consumidor vulnerable, los ingresos no deben representar un 150% del IPREM de 14 pagas (12.159,42 euros) si no hay menores a cargo, un 200% (16.212,56 euros) si hay uno o un 250% (20.265,70 euros) si hay dos. Otras opciones son certificar que se forma parte de una familia numerosa o que el consumidor es pensionista de la Seguridad Social y que no recibe ingresos adicionales con una cuantía agregada anual mayor a 500 euros, condición en la que pueden entrar los otros miembros de la unidad habitacional. Estos usuarios tendrán un descuento del 25% de la factura eléctrica, pero, excepcionalmente, será de 60% hasta el 30 de abril de 2022.

Consumidor vulnerable

Para ser declarado un consumidor con una vulnerabilidad severa, que merecerá un descuento de 40% (70% hasta el 30 de abril), las rentas anuales deben ser menores en 50% que los umbrales para ser considerado un consumidor vulnerable (6.079,71, el 75% del IPREM de 14 pagas), a menos que se trate de una familia numerosa, en cuyo caso puede recibir hasta el doble del IPREM (16.212,56 euros), o que el consumidor (o todos los miembros de la unidad habitacional que ganan ingresos) sea pensionario de la Seguridad Social y no ganen más de 500 euros anuales adicionales, por lo que podrán recibir la cuantía equivalente al IPREM (8.106,28 euros).

En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se debe cumplir con los requisitos de los consumidores vulnerables severos y además que los servicios sociales de una Administración Pública, sea autonómica o local, paguen al menos 50% de la factura eléctrica a tarifa regulada PVPC (o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). Cabe destacar que a estos usuarios no se les interrumpirá el servicio eléctrico si no pueden hacer el pago temporalmente.

Desde el inicio de la pandemia de Covid, también pueden solicitarlo los interesados que estén situación de desempleo, encontrarse en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) o, si se trata de un empresario, debe enfrentar una circunstancia de cuidados o cualquier otra parecida que implique una pérdida de ingresos y que le obligue a reducir su jornada laboral.

Las personas que disfruten del bono social eléctrico deben renovar su solicitud cada dos años, por lo que deben volver a acreditar que cumplen con los requisitos exigidos para recibirlo. Para renovarla antes del agotamiento del bono, se debe contactar a la comercializadora a la que se lo hayan pedido inicialmente, como lo puede ser Endesa, Baser, Curenergía, entre otros. Cabe destacar que pueden haber cambiado de nombre desde la última vez que entraron en contacto. En cambio, si ya se ha agotado, hace falta volver a empezar el proceso de solicitud por teléfono, correo electrónico, correo ordinario, o fax a alguna de las comercializadoras que lo ofrecen.