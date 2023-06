Cuidado con tu herencia: los errores más comunes para perderla o arruinarse.

Recibir una herencia en España puede impulsar las finanzas personales de muchos herederos. Antes de aceptarla hay que revisar si viene cargada de deudas, pero son muchos los casos en los que brinda una oportunidad para alcanzar una estabilidad financiera que, bien administrada, puede ser duradera. Los expertos recomiendan esta guía sobre cómo sacarle el mayor partido a todos esos ahorros que de golpe se ven incrementados tras aceptar la herencia para no perderla rápido o incluso llegar a arruinarse si la herencia está mal gestionada.

¿Cuál es el primer paso tras aceptar una herencia?

Antes de tomar cualquier decisión sobre una herencia, es recomendable buscar asesoramiento financiero profesional. Un asesor financiero con experiencia podrá proporcionar orientación personalizada, ayudándonos a entender los diferentes escenarios y a tomar decisiones informadas que nos beneficien a largo plazo.

¿Pago deudas con la herencia?

Una de las formas más efectivas de usar una herencia es pagar las deudas existentes. Las deudas de alto interés, como las de las tarjetas de crédito, pueden desestabilizar nuestra economía y limitar nuestra capacidad de ahorro. Al liberarnos de estas cargas, estamos construyendo una base sólida para nuestra estabilidad financiera.

¿Cómo ahorro una herencia?

El ahorro es vital para la estabilidad financiera, pero también lo es la inversión. Un fondo de emergencia es esencial, pero no debemos dejar todo el dinero en una cuenta de ahorros con un bajo rendimiento. Para aprovechar al máximo una herencia, debemos considerar invertir en activos que puedan proporcionar rendimientos a largo plazo. La diversificación de nuestras inversiones, incluyendo acciones, bonos, fondos indexados o bienes raíces, puede ser una estrategia inteligente para minimizar los riesgos y maximizar las posibilidades de crecimiento.

Planificar la jubilación

Además de la inversión, es esencial considerar nuestras necesidades futuras, especialmente si estamos cerca de la edad de jubilación. Contribuir a un plan de pensiones o a un fondo de jubilación puede proporcionar beneficios fiscales y garantizar que tengamos los recursos necesarios para vivir cómodamente en el futuro.

Una parte para educación

Si tenemos hijos, una parte de la herencia podría destinarse a su educación. Abrir una cuenta de ahorros para la educación, o invertir en un plan 529 (diseñados para ayudar a las familias a ahorrar dinero para los gastos futuros en educación), puede ser una excelente manera de asegurar su futuro y proporcionarles una educación de calidad.

Donaciones y regalos

También podemos considerar utilizar parte de nuestra herencia para hacer donaciones a causas benéficas que nos importen. Además de los beneficios fiscales que pueden tener estos gestos, también nos permiten hacer una contribución positiva a nuestra comunidad.

Prudencia

Por último, pero no menos importante, es importante disfrutar de nuestra herencia. Puede ser un viaje soñado, una renovación de la casa o incluso un pequeño capricho. No obstante, es crucial mantener un equilibrio y no despilfarrar la herencia en lujos innecesarios.