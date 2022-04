Para qué sirve la casilla 505 y por qué es importante para hacer la Renta 2021

La campaña de la declaración de la renta ya ha comenzado. Desde el 6 de abril y hasta el próximo 30 de junio, millones de contribuyentes están llamados a ajustar sus cuentas con Hacienda. Según la Agencia Tributaria (AEAT), se espera que este año se presenten casi 22 millones de declaraciones, de las cuales dos tercios saldrán a devolver.

Los contribuyentes que quieran consultar su borrador de la declaración de la renta de 2021 o sus datos fiscales pueden hacerlo a través de la app o la web de la Agencia Tributaria. La forma más sencilla de acceder es con un certificado digital o DNI electrónico, pero no todo el mundo tiene uno. Otra opción es usar el servicio Cl@ve PIN, pero hay que registrarse primero, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que acaban de presentar una guía gratuita sobre la declaración de la renta de 2021.

Solicitar el número de referencia

¿Y si no tengo un DNI electrónico ni me he dado de alta en Cl@ve? Hay otra alternativa para consultar el borrador por Internet: usar un número de referencia. El trámite es muy sencillo. Solo hay que acceder a la web de la AEAT, hacer clic sobre "obtén tu número de referencia" y seguir los pasos. Una vez hecho, aparecerá en pantalla un código de referencia que se podrá usar para tramitar el borrador. Si se olvida, no pasa nada, porque se puede solicitar uno nuevo.

Sin embargo, este sistema tan sencillo acaba convirtiéndose en un quebradero de cabeza para muchos contribuyentes cada año. ¿La razón? Para solicitar el número de referencia se tiene que indicar, además del DNI o del NIE, el importe de una casilla de la declaración del año anterior. En esta ocasión, se trata de la casilla 505, que se corresponde con la base liquidable general sometida a gravamen. No se debe confundir con el resultado de la declaración.

Hay una excepción: si el año pasado no se presentó la declaración o el valor de la casilla 505 es igual a cero no hará falta aportar este dato, señalan desde HelpMyCash. La casilla 505 también hace falta para confeccionar y presentar la declaración por teléfono mediante el plan Le Llamamos.

¿Dónde está la casilla 505?

El importe de la casilla 505 se puede encontrar en la declaración de 2020 que se presentó el año pasado, dentro del apartado Base liquidable general y base liquidable del ahorro. Por esta razón, los expertos de HelpMyCash recomiendan siempre guardar una copia de la declaración del ejercicio anterior. También aparece dentro del documento de ingreso o devolución.

Los contribuyentes que no consigan encontrar el valor de la casilla 505 y que no quieran desplazarse a una oficina de la Administración pueden recurrir al sistema Cl@ve, aunque se tendrán que registrar antes. Combina una contraseña escogida por el usuario con un pin de tres caracteres que se recibe por SMS o a través de una app y que solo puede usarse durante 10 minutos. El registro es sencillo y es una alternativa para todos aquellos que no consigan encontrar la casilla 505 de su declaración de la renta de 2020, explican desde HelpMyCash.

Primero, hay que acceder a la web de la AEAT y hacer clic sobre "registrarse en Cl@ve". A continuación, hay que introducir el número de DNI o NIE. Finalmente, se puede escoger si se quiere terminar el registro usando un código seguro de verificación (CSV), que el contribuyente recibirá por carta en su domicilio, o mediante una videollamada. La segunda opción es bastante más rápida.