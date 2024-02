Las dos situaciones donde tus depósitos te darán un susto en el IRPF.

Con remuneraciones en torno al 4%, los depósitos se convirtieron en uno de los protagonistas de 2023. Ahora que se acerca la campaña de la Renta, de la que Hacienda ya ha publicado el calendario para presentar la declaración, llega el momento de rendir cuentas con la Agencia Tributaria por ese beneficio objetivo.

Los intereses de los depósitos también tributan en la declaración de la renta. Como buena parte de los productos de inversión, los depósitos incluyen una retención del 19% a cuenta del IRPF sobre el rendimiento.

Esa retención de Hacienda sobre los depósitos sirve para que después no haya que pagar nada al hacer la renta en la mayoría de casos porque ya se ha adelantado el dinero. Sin embargo, hay dos excepciones que pueden derivar en un susto al hacer la renta por culpa de los depósitos.

Rendimientos por encima de 6.000 euros en depósitos

La primera es cuando has ganado más de 6.000 euros con tus depósitos o tus inversiones en general.

Los depósitos tributan en el IRPF como un rendimiento de capital mobiliario, que forma parte de las rentas del ahorro. A efectos prácticos, esto se traduce en que pagan impuestos en una escala que depende de su rentabilidad. Las tablas que se aplican son las siguientes:

Las ganancias hasta 6.000 euros tributan al 19%.

El beneficio entre 6.000 y 50.000 euros tributa al 21%.

Las ganancias entre 50.000 y 200.000 euros tributan al 23%

Las ganancias entre 200.000 y 300.000 euros tributan al 27%

Los beneficios por encima de 300.000 euros tributan al 28%.

Esto quiere decir que si has ganado más de 6.000 euros con tus depósitos, la retención del 19% que aplica Hacienda no será suficiente como para cubrir lo que te tocaría pagar en la renta.

A modo de ejemplo, con una ganancia de 10.000 euros a través de depósitos, habrás adelantado a Hacienda 1.900 euros vía retenciones (19%). Sin embargo, los impuestos por esas inversiones ascenderían a 2.100 euros porque solo los primeros 6.000 euros de beneficio tributan al 19%.

En este caso, tendrías que pagar la diferencia de 200 euros al hacer la renta.

Este es un caso extremo, ya que con una remuneración máxima del 4%, haría falta un depósito de más de 150.000 euros para que se diese el caso.

Depósitos extranjeros sin retención

El segundo caso donde te puedes llevar una sorpresa en la renta por los plazos fijos es cuando has contratado un depósito extranjero en plataformas como Raisin. La razón es que muchos de estos bancos de fuera de España no aplican retenciones de IRPF sobre sus depósitos (en el caso de Raisin, la propia plataforma informa de ello específicamente).

El hecho de no aplicar retenciones no implica que esa ganancia esté exenta de tributar. Habrá que pagar en el IRPF por los depósitos extranjeros igual que por los nacionales. La diferencia es que, como no se ha adelantado dinero a Hacienda, esa cantidad se abonará al hacer la declaración de la renta.

Retomando el ejemplo anterior. En lugar de pagar solo 200 euros por la diferencia entre lo retenido y el resultado en la renta, con un depósito extranjero habrá que abonar esos 2.100 euros íntegramente al presentar el IRPF.

¿Qué pasa con la retención de los depósitos extranjeros?

Cuando los depósitos extranjeros sí incluyen retención, además habrá que cumplimentar la sección de “Deducciones por doble imposición internacional, por razón de las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero” e indicar la cantidad retenida.

La razón es que esa retención de IRPF no la hace la Agencia Tributaria (AEAT) española, sino la Hacienda del país donde está contratado el depósito y de la que la AEAT puede no tener datos.

Con este movimiento le indicas a la AEAT qué cantidad te han retenido para que lo tenga en cuenta y la sume como una retención que te han practicado ya, de manera que no pagues impuestos dos veces, en España y en el país de origen del banco.

¿Qué depósitos se incluyen en la renta 2023?

Los depósitos se incluyen siempre en la renta. Para la campaña de la renta 2023, que es la que haremos en 2024, solo hay que tributar por los depósitos que finalizaron en 2023. Es decir, aquellos plazos fijos que han dado rendimiento a lo largo de 2023.

La razón es que en esta campaña de IRPF que hacemos en 2024 se rinden cuentas por los ingresos de 2023.