Los derechos televisivos calientan la polarización en el fútbol europeo

Los veinte clubes de la Premier ganan casi tanto como los 642 clubes que componen las cincuenta menores ligas de Europa. El incremento de los ingresos generalizado en el fútbol del Viejo Continente no ha sido suficiente para reducir la polarización de ingresos entre las ligas europeas, según el informe The European Club Finance and Investment Landscape realizado por la UEFA, que destaca en el primer capítulo la falta de equidad en el sector.

Nunca se habían registrado ingresos tan altos como la pasada temporada, con seis de las principales ligas europeas registrando ingresos anuales por encima de los mil millones de euros. “A pesar de este crecimiento, la polarización de los ingresos entre países y dentro de ellos sigue siendo grande”, admite el director de Investigación y Sostenibilidad Económica de la entidad, Andrea Traverso.

Los ingresos audiovisuales se situaron como el principal factor de divergencia entre el volumen de negocio de los clubes europeos, mientras que los ingresos generados a través del reparto de la UEFA en concepto de participación en competiciones continuaron como la fuente más equitativa. Los equipos ingleses ingresaron poco más de 3.000 millones de euros a raíz de la venta de sus derechos audiovisuales en 2023, frente a los dos millones de los clubes de Islandia o los tres millones de euros de los equipos de Eslovaquia.

En total, los clubes europeos militantes en Primera División de sus respectivos países facturaron en conjunto 25.600 millones de euros, dejando atrás los 23.900 millones de euros de 2022, el récord histórico hasta entonces. Aunque la capacidad de los clubes de generar ingresos depende del país en los que militan.

Los equipos ingleses de la Premier League registraron un volumen de negocio agregado de 6.500 millones de euros, lo que se traduce en una media por equipo de 323 millones de euros, mientras que los quince equipos de San Marino generaron 3,2 millones de euros, dos mil veces menos que sus homólogos británicos.

Los equipos españoles de LaLiga son los segundos que más ingresos generan del continente, con una facturación conjunto de 3.300 millones de euros (165 millones de euros de media por equipo), seguidos de los alemanes de la Bundesliga, con 3.200 millones de euros (177,7 millones de euros de media por club).

De hecho, sólo los clubes ingleses, españoles y alemanes generaron tantos ingresos como todos los equipos de los otros cincuenta países de Europa juntos. Completan el top 5 de las ligas europeas Italia, con 2.400 millones de ingresos, y Francia, con 2.000 millones de ingresos. A partir de ahí la sexta liga del continente es la rusa, con ingresos por valor de 1.100 millones de euros.

De los 740 clubes analizados por la UEFA en su informe, hasta 207 equipos (28% del total) generaron menos del 1% del total de la facturación en 2023, mientras que 194 entidades (26,2% del total) contribuyeron en menos de un 4% a alcanzar ese registro millonario. Del resto, 241 equipos (32,6% del total) generaron un 23% del volumen de negocio agregado y menos de cien equipos, en concreto, 98 clubes (13,2% del total), fueron los grandes motores de generación de ingresos, con el 73% del total.

Aunque la polarización de ingresos no limita (del todo) la competitividad: veinte clubes militantes en ligas ajenas al top 5 se han coronado, como mínimo, una vez en su historia campeones de una o varias competiciones organizadas por la UEFA, como la Champions League o la Europa League, con la Conference League operativa desde la temporada 2021-2022.

Por fuentes de ingreso, en los últimos diez años, aquellos procedentes de las competiciones organizadas por la UEFA se han duplicado, mientras que los derivados de la venta de derechos audiovisuales crecieron un 80%; los comerciales y de patrocinadores un 70%; los ingresos por venta de entradas, un 48% y aquellos imputados a otros ingresos no comerciales, un 42%. Además, el volumen de negocio generado a través de la compraventa de jugadores se ha duplicado desde 2013.

Los ingresos por match day también varían considerablemente entre los diferentes equipos. El informe incluye la venta de abonos de temporada, las entradas para un partido puntual y el hospitality como ingresos por match day.

Pese a que el número de aficionados que asisten al estadio y el precio de las entradas son dos factores determinantes para el nivel de ingresos por match day, el informe subraya que “estos cada vez son más dependientes de los servicios premium y del hospitality”. El claro ejemplo es París Saint-Germain, que fue el segundo club con mayores ingresos en 2022, con 800 millones de euros, y el segundo en ingresos derivados de día de partido, mientras que fue el vigesimosexto en lo que se refiere a asistencia al estadio, en su caso, el Parc des Princes.