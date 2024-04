El desacuerdo sobre las medidas de Planas divide a las organizaciones agrarias

Las propuestas de Planas no 'seducen' a las principales organizaciones agrarias

La denominada 'unidad de acción' entre Asaja, COAG y UPA, que han venido protagonizando 'tractoradas' por todo el país en febrero y marzo, se ha roto y puede suponer el final de las movilizaciones. El borrador con 43 medidas, que remitió el ministro Luis Planas a las principales organizaciones agrarias el pasado viernes, había generado dudas sobre su concreción y alcance real en Asaja y COAG. Unas propuestas que fueron bien acogidas desde UPA como "base" para medidas futuras. En las últimas horas los acontecimiento se han precipitado y, ayer por la tarde, el secretario general de UPA Lorenzo Ramos firmó el documento en un acto público en el Ministerio de Agricultura. En parelelo, tanto COAG como Asaja no han oficializado su posición. Fuentes de esta primera organización aseguraron que esperarán a la reunión de los órganos de gobierno de Asaja antes de pronunciarse públicamente. En concreto, según ha confirmado este medio, Asaja reunirá a su dirección el próximo viernes a las 11 de la mañana.

Fuentes de UPA, han recordado que no es la primera que las tres principales organizaciones agrarias rompen su 'unidad de acción'. En concreto, han apuntado, ya firmaron en solitario un acuerdo sobre la devolución en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). Una exención fiscal cuya vigencia para toda esta legislatura ha sido garantizada por el mismo Luis Planas en sede parlamentaria. Cabe recordar que la mecha que encendió las protestas de los agricultores en Alemania fue precisamente la eliminación de una medida fiscal similar a la española.

En el acto de firma, celebrado en el Ministerio de Agricultura la tarde del miércoles, el secretario general de UPA Lorenzo Ramos defendió en referencia a las 43 propuestas de Planas que "los representantes de los agricultores y ganaderos no nos podemos permitir, que por no firmar este acuerdo muchas cosas que se recogen pudieran decaer: no estaríamos haciendo lo que tenemos que hacer". En esta línea, Ramos consideró que "el tiempo de la movilización ha pasado. Los agricultores y ganaderos tenemos que estar en el campo y trabajando. Tenemos mucha tarea por delante para sacar las cosechas lo mejor posible". En este sentido, el máximo dirigente de esta organización agraria señaló que hasta el 30 abril esta abierto el plazo para rellenar la solicitud única de la Política Agraria Común (PAC) y que ra necesario dar certidumbre al sector.

A continuación, el secretario general de UPA realizó un pormenorizado repaso a las medidas contempladas en el documento firmado con el Ministerio, desde el refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como agencia nacional pasando por el fortelecimiento de los seguros agrarios; y el mantenimiento de medidas fiscales como la exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) . "Hemos estado en las movilizaciones con cualquier gobierno y en las negociaciones con cualquier gobierno. Hemos firmado antes acuerdos sobre los carburantes con PSOE y PP", ha defendido Ramos quien espera que las demás organizaciones agrarias se sumen a UPA.

Planas: "Máximo respeto a la autonomía de las opas"

Por su parte, el ministro de Agricultura Luis Planas, mostró "el máximo respeto hacia la autonomía e independencia de las organizaciones profesionales agrarias (opas)" y destacó que las propuestas remitidas el pasado viernes son fruto del "esfuerzo" de escucha del Gobierno. "Supone una nueva fase de diálogo y avance en el sector agrario", apuntó en el que puso en valor que muchos de los compromisos explicitados en el texto remitido a las opas son compromisos para toda la legislatura y se felicitó de que en la UE apoyen flexibilizar la PAC, así como crear un observatorio de costes y márgenes. Además de reforzar la regulación europea en materia de contratos alimentarios.

En Asaja y COAG, que oficialmente no han verbalizado su posición a la espera de que la junta directiva de la primera se reúna este viernes, las dudas sobre las 43 medidas de Planas son palpables. Fuentes del sector, apuntan hacia el alcance real de las propuestas y la "falta de concreción" en puntos como el refuerzo de la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, las cláusulas espejo (que las importaciones de terceros países se sometan a las mismas condiciones que las producciones locales en cuestiones como el uso de los fertilizantes) y la ganadería, especialmente sobre propuestas como el Foro de ganadería extensiva que Agricultura se ha comprometido a convocar en las próximas semanas.

Giro de posiciones en Unión de Uniones

Por su parte, Unión de Uniones ha protagonizado un giro llamativo en su posicionamiento. La organización que ha impulsado su propio calendario de protestas al margen de Asaja, COAG y UPA, así como dos mediáticas 'tractoradas' en el centro de Madrid, no firmará las 43 medidas pero sí las ve con buenos ojos. Según fuentes oficiales de esta organización agraria, las propuestas del ministro son "una buena base de avance, pero insuficiente". En este sentido, han criticado que no se haya incluido "el tema de la democracia en el campo" que consideran "fundamental" para el sector y han anunciado que hoy darán a conocer "un documento de propuestas de mejoras" para las medidas del Ministerio.