Los desahucios caen un 32,7 % durante el segundo trimestre del año hasta los 7.279

El número total de lanzamientos o desahucios ejecutados en el segundo trimestre de 2023 continúa la senda de los tres primeros meses del año y vuelve a marca un descenso, en esta ocasión del 32,7% hasta alcanzar 7.279 procedimientos, según los datos facilitados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, el CGPJ destaca el sostenido descenso tanto de los derivados de ejecuciones hipotecarias, que cayeron un 37%, como de los provocados por la ley de arrendamientos urbanos (LAU), es decir, por impago del alquiler, que disminuyeron 32,6%. Los derivados de otras causas bajaron un 16,2%. En total, se llevaron a cabo 5.306 lanzamientos por impago de alquiler (el 72,9%), y 1.497 (el 20,6%) por ejecuciones hipotecarias.

Cataluña se mantiene a la cabeza

Cataluña –con 2.274 lanzamientos, el 31,2% del total nacional- fue la comunidad autónoma en la que se practicó un mayor número de desahucios en el segundo trimestre; a continuación se situó la Comunidad Valenciana, con 1.090; Andalucía, con 1.051, y Madrid, con 561.

Si se tienen en cuenta sólo los lanzamientos derivados de la LAU, Cataluña figuró en primera posición con 1.621, el 30,6% del total; a continuación se situó la Comunidad Valenciana, con 803; Andalucía, con 658, y Madrid, con 492. También en los derivados de ejecuciones hipotecarias Cataluña ocupó la primera posición, con 415, seguida de Andalucía, con 316, y la Comunidad Valenciana, con 251.

En su nota, el CGPJ advierte de que el informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, añade el comunicado, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

De este modo, los datos disponibles indican que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre fue de 13.516, un 21,1% menos que en el mismo periodo de 2022; de ellos, 6.248 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 32%.

Ejecuciones hipotecarias

Entre abril y junio se presentaron 5.161 ejecuciones hipotecarias, un 17,3% menos que en el mismo periodo de 2022, y el mayor número se dio en Andalucía, con 1.064, el 20,6% del total; le siguieron Cataluña, con 1.027; la Comunidad Valenciana, con 821, y Madrid, con 567.

Por lo que respecta a la ocupación ilegal de viviendas, en el trimestre ingresaron 797 asuntos de este tipo, un 2,3% más que el año anterior. En Cataluña se presentó el mayor número de demandas (195), que representan el 24,5% del total nacional, seguida de la Comunidad Valenciana, con 137; Andalucía, con 130, y Castilla-La Mancha y Madrid, con 57 cada una.