Díaz avanza que los datos de empleo van "muy bien" pese a la evolución del virus. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró este viernes que la situación laboral “va muy bien” en diciembre, pero mandó a la ciudadanía “un mensaje de cautela” ante la evolución de la pandemia de Covid-19, en plena sexta ola y con el aumento de contagios de la variante ómicron.

En declaraciones a los periodistas -que recoge Servimedia- antes de participar en la clausura de los premios y condecoraciones del Consejo general de Graduados Sociales que se celebra en el Senado, Díaz respondió así al ser preguntada sobre si el Gobierno teme que la situación actual de aumento de contagios y la incertidumbre respecto a la variante ómicron puedan frenar la recuperación económica.

“Estamos trabajando en términos económicos con una variable máxima que es la incertidumbre”, comenzó respondiendo la vicepresidenta segunda, que recordó que, frente a otras crisis económicas, en esta hay “un virus que se va transformando y va complicando nuestras vidas”. Así, aunque aseguró que “he de ser prudente” respecto a la evolución de los datos de empleo y no concretó ninguno en este sentido, afirmó que “la situación va muy bien y este mes también va muy bien”.

En cualquier caso, la ministra, que reconoció saber aprovechó “para mandar un mensaje de cautela” de cara a las próximas semanas de festividades navideñas. “Sé que estamos cansadísimos”, afirmó, para acto seguido pedir que “tengamos mucho cuidado en estas fechas y tomemos todas las precauciones” y concluir sus declaraciones resaltando que “nuestro país es ejemplar y nuestra ciudadanía es ejemplar”.

"Moderadamente optimista" con la reforma laboral

Por otra parte, se ha mostrado"moderadamente optimista" con la posibilidad de alcanzar un acuerdo con patronal y sindicatos para cerrar la reforma laboral, si bien ha añadido que es posible que se agote el plazo fijado del 31 de diciembre. En declaraciones a los medios en el Senado, la ministra ha recordado que la mesa de diálogo social lleva reunida "desde primera hora de la mañana" y que hoy estará "todo el día trabajando", y ha agradecido su labor a los agentes sociales que han intensificado sus encuentros en esta última semana.

"Como conozco a los interlocutores sociales, es probable que agoten los tiempos"

"Como conozco a los interlocutores sociales, es probable que agoten los tiempos", ha asegurado Díaz, quien, no obstante, ha dejado claro que "es posible el acuerdo". Así, ha dicho que: "Quiero ser prudente, pero creo que es posible alcanzarlo", logrando así "abordar el principal problema que tiene el país que es la temporalidad. Cambiar esto es un reto apasionante para todos". Precisamente esta mañana, en una entrevista en TVE, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado que "sería triste" que, por el hecho de que se deba tener cerrada la reforma laboral en una fecha, quedara algún punto pendiente y "todo se desbarrara". Así, ha planteado la posibilidad de alargar la negociación si es necesario, porque, ha dicho el líder de los empresarios, por la UE "no hay problema", si bien ha añadido que "para decir que no, no necesitamos llegar a enero".