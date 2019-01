Díaz deja 'atada' la sanidad andaluza con 70 cargos médicos a dedo en dos meses

El Gobierno andaluz saliente, capitaneado por Susana Díaz, ha sabido sacar provecho a los poco más de dos meses que ha estado en funciones y ha logrado 'colar', incluso con el nuevo Ejecutivo ya constituido, más de un centenar de nombramientos de libre designación -la mayoría en el área de Sanidad-, una fórmula cuestionada tanto desde los sindicatos como desde los partidos que antes estaban en la oposición y ahora gobiernan en la Junta de Andalucía.

El pasado 28 de enero, el mismo día en el que eran cesados un buen número de viceconsejeros y jefes de Gabinete del anterior Ejecutivo y relevados por los del Partido Popular y Ciudadanos, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja) daba cuenta del nombramiento a dedo de dos directivos, pero hasta 70 puestos en el área sanitaria -desde jefes de servicio a directores (al menos seis)- han sido cubiertos 'in extremis' con esta fórmula desde el 2 de diciembre.

Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), una central que desde hace años ha sido muy crítica con las fórmula utilizada por la Junta para designar determinados cargos, asegura a La Información que entre el aluvión de nombramientos 'in extremis' "hay de todo, desde cargos intermedios, como jefes de sección y de servicios, a cargo directivos, que precisamente fueron nombrados, en su mayoría, los días posteriores a los comicios autonómicos".

Carrasco insiste que el método utilizado por el Ejecutivo de Susana Díaz -y antes por los otros dirigentes socialistas- es muy singular y, desde luego, "no se ajusta a la norma". "No decimos que determinados puestos, como los cargos de confianza, no puedan ser cubiertos de forma directa y sin previo concurso, pero el resto debe pasar por este filtro", asegura el médico andaluz.

Admite su sorpresa por el alud de nombramientos de última hora, asegurando que no era necesario hacerlos en los últimos meses de Gobierno, de forma precipitada y además incluyendo a cargos directivos, "deberían haber esperado a que la nueva Administración estuviese asentada". "Lo que queremos es transparencia y que las reglas a la hora de cubrir los puestos en las consejerías sean iguales para todos los funcionarios", asegura.

Cerca de 2.300 colocaciones a dedo

Este sistema de nombramientos, que ha permitido 'ascender' dentro de la Junta a cerca de 2.300 funcionarios sin pasar el filtro de un concurso de méritos, ha sido denunciado por las formaciones que ahora gobiernan la comunidad autónoma -Partido Popular y Ciudadanos-, asegurando que las designaciones a dedo son una muestra de 'enchufismo" y un ejemplo más de la Andalucía 'clientelar'.

El nuevo bipartito se ha fijado como objetivos la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, que correrá a cargo de los responsables del 'partido naranja', para acabar con los denominados 'chiringuitos' políticos del Partido Socialista, con la falta de transparencia vinculada a los 300 entes que conforman el sector instrumental de la Junta y con los nombramientos a dedo, sustituyéndolos por los concursos de mérito y capacidad.