Díaz insta a las empresas a contribuir para abaratar la cesta de la compra.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha manifestado este miércoles que Unidas Podemos ha planteado al PSOE un documento "con muchas medidas" para afrontar la subida del IPC, que incluyen un acuerdo con las grandes empresas de la distribución "para facilitar una cesta de la compra (asequible) con productos de calidad para las familias españolas".

"Algunas tienen que ver con que algunas empresas que faciliten cestas de la compra a las familias, si lo hacen, se actúe de una manera con ellos. Pero otras que no, no puedan repartir, por dar alguna idea, dividendos, como hicimos en otros momentos de la crisis", ha explicado Díaz a los medios, a su llegada a la presentación de un libro del Papa Francisco en la iglesia de San Antón. Ese documento también incluye propuestas por "vía impositiva", para actuar sobre los márgenes empresariales de las empresas de distribución.

Díaz ha recordado que lleva desde verano alertando de que la inflación, sobre todo su impacto en los alimentos, se ha convertido "en una de las principales causas de preocupación, de malestar, de pobreza" en las familias españolas. "Es imprescindible actuar y actuar vía acuerdo con las grandes empresas de la distribución para facilitar una cesta de la compra con productos de calidad para las familias españolas", ha recalcado Díaz.

La semana pasada Díaz ya recalcó que las medidas genéricas sobre la cesta de la compra "no valen" y "no ayudan", y ha añadido que también se debe proteger a los productores del país, que se están viendo igualmente perjudicados. "No va de eso", ha indicado Díaz, antes de citar los informes del Banco de España que muestran "una traslación directísima de los beneficios de las empresas a las grandes distribuidoras de la alimentación".