Díaz trabaja ya para que Inspección de Trabajo acoja los despidos colectivos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está ultimando un cambio normativo para que Inspección de Trabajo pueda tener control sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), el vehículo que utilizan las empresas para realizar despidos colectivos. "Lo vamos a hacer. Lo tenemos prácticamente listo", ha avanzado en un acto este sábado para presentar el proyecto Sumar en Sabadell (Barcelona), a preguntas del público sobre el despido colectivo.

"Hemos modificado la norma para que la Inspección de Trabajo sea quien controle las causas que dan curso a un expediente", ha asegurado. Díaz ha descartado reintroducir la autorización administrativa de los ERE que existía antes de la reforma laboral del PP y que daba la última palabra sobre estos expedientes a las administraciones autonómicas.

Así, ha señalado: "nosotros creemos que la autorización administrativa no debe recaer en un político porque si Nissan estuviera en Galicia o en Murcia ya sabemos lo que iba a ocurrir. Vamos a hacer algo más radical. Hemos modificado la norma para que Inspección de Trabajo sea quien controle las causas que dan curso al expediente". Con esta modificación, Díaz está convencida de que no se producirán "discrecionalidades ni arbitrariedades" a la hora de controlar los despidos colectivos. "La clave no es la autorización administrativa, sino el control de las causas", ha insistido.

La vicepresidenta ha defendido también el trabajo que se hace desde la inspección para luchar contra el fraude en los ERTE, los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo, y ha avanzado también que "el porcentaje es muy pequeño".

Además, Díaz ha explicado que antes de diciembre el Gobierno prevé dar luz verde a la ley sobre economía social, la ley de cooperativas y la ley de empresas de inserción. Asimismo, ha apostado por impulsar en esta legislatura una ley de participación para actualizar los criterios que determinan qué sindicatos y patronales se sientan en la mesa de diálogo social.

Según ha detallado, el Gobierno también dará luz verde próximamente a la reforma sobre los becarios para poner fin a la "precariedad" que sufren, y a la extensión de la prestación por desempleo a los trabajadores marroquíes que viajan a España para trabajar.