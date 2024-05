Diferencias entre la micro y la macroeconomía

La economía es una de las ramas más destacadas dentro del campo de las Ciencias Sociales, encargándose principalmente de estudiar la manera en la que la sociedad utiliza sus recursos, además del consumo, la producción y la distribución de bienes. A su vez, esta se divide principalmente en dos temas: microeconomía y macroeconomía.

La microeconomía es la disciplina que se centra en el estudio del comportamiento de consumidores, industrias, familias y empresas en relación con el comportamiento de mercado. Además, determina la asignación de una serie de recursos entre varios individuos para cumplir con sus necesidades y especifica cuáles son las mejores condiciones para alcanzar el máximo bienestar social.

Por su parte, la macroeconomía se centra en tratar la evolución en conjunto de un territorio o de la economía a nivel global, añadiendo toda la información para poder tener así una visión global. Por lo cual, se analizan los fenómenos económicos en su conjunto, poniendo especial hincapié en una serie de variables agregadas y factores que puedan afectar en este ámbito.

Las principales diferencias entre microeconomía y macroeconomía

Para saber distinguir entre micro y macroeconomía hay varios aspectos a valorar. Su principal diferencia radica en el objeto de análisis, ya que mientras que la microeconomía persigue conocer cómo actúa un determinado colectivo, la macroeconomía va más allá para hacerlo sobre las variables de un territorio (ciudad, provincia, país…) o del mundo, además de hacer una fotografía general del conjunto, sin entrar en peculiaridades sectoriales.

También se utilizan distintas variables para la medición de los comportamientos o estadísticas, si bien es cierto que algunas fórmulas coinciden. En cualquier caso, hay que saber que en la microeconomía es habitual usar variables como el consumo en los hogares, las preferencias y gustos de los consumidores o la producción de una empresa, por ejemplo, buscando datos concretos que sirvan para poder analizar una realidad objetiva reducida. En la macroeconomía, en cambio, se toman variables globales, que en ocasiones vienen dadas por datos analizados en la microeconomía. Su indicador por excelencia es el Producto Interior Bruto (PIB), aunque existen otras variables comunes como la tasa de desempleo, la deuda pública o el Índice de Desarrollo Humano (IDH), entre otras.

A pesar de que ambas disciplinas se encuentran relacionadas la una con la otra y son complementarias, no se ven afectadas de ninguna forma, por lo que la macroeconomía no tiene por qué estar influenciada por lo que suceda en la micro, y lo mismo sucede al revés. De esta manera, conviene tener claro que tienen distinta afectación y que, aunque hay ciertas similitudes, no son determinantes en ningún sentido.

También hay diferencias en lo que respecta a sus campos de aplicación, centrándose la micro en políticas sectoriales, prestando atención a elementos como la sostenibilidad, el medio ambiente, la brecha salarial o la regulación económica, y la macro siendo de aplicación, principalmente, en políticas globales, destacando la economía nacional e internacional. De esta forma, cuando una institución quiere transmitir una información en concreto acerca de un país, usa datos globales.

Finalmente, también hay que recalcar que los estudios de ambas disciplinas se realizan generalmente con agentes diferentes, aunque en ocasiones pueden llegar a coincidir. Las variables de la economía suelen ser de relevancia para consumidores, trabajadores y empresarios, y aunque los gobiernos se pueden llegar a interesar por ellas, lo hacen a pequeña escala. Por su parte, las variables macroeconómicas despiertan el interés de gobiernos e instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.