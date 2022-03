Economistas cercanos al PSOE reniegan ahora de Díaz tras involucrarse con ella

Varios de los economistas que acudieron la semana pasada a la llamada de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, prefieren ahora no salir en la foto. Tras participar de manera activa en un encuentro que, de forma generalizada, los presentes calificaron como "muy productivo", algunos de los asistentes están intentando evitar que se les ubique junto a la ministra de Trabajo en ese foro. De ahí que el Ministerio se niegue, tras reiteradas peticiones de este medio, a hacer público el listado de participantes. Según ha podido saber La Información, algunos de los invitados, concretamente, varios profesionales del mundo económico afines al PSOE, han demandado ex profeso que no se difunda ese listado para no significarse con Díaz.

Martes, 15 de marzo de 2022. El Ministerio de Trabajo envía una convocatoria oficial a los medios de comunicación bajo el título "Yolanda Díaz debate con economistas sobre los retos del empleo ante el contexto internacional actual". Y en el subtítulo añade: "Han confirmado su asistencia medio centenar de especialistas en la materia, tanto del ámbito docente como de la investigación". La cita se fija para el día siguiente en la Biblioteca Nacional y solo se permite el acceso a cámaras y fotógrafos para recoger imágenes del mudo al inicio del debate. Se impide a los periodistas asistir de manera presencial y se avanza, eso sí, que la exposición inicial de la vicepresidenta podría seguirse en directo vía Youtube.

El miércoles, pasado el mediodía, arranca la emisión en directo. Díaz, rodeada de su plana mayor. A su izquierda, su asesor de cabecera, Manuel Lago, y Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. A su diestra, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el secretario de Estado de Empleo y mano derecha de la vicepresidenta, Joaquín Pérez Rey. En frente, un 'consejo de sabios' designado ad hoc para compartir recetas anticrisis. El formato, asambleario. Dos círculos concéntricos de sillas en un amplio salón custodiado por dos enormes lámparas de cristal que cuelgan del techo. La vicepresidenta realiza una intervención inicial en la que expone la gravedad de la situación y la urgencia de tomar medidas y rápidamente cede la palabra a los expertos. Diez minutos de exposición y se corta la emisión.

Cónclave de Yolanda Díaz con medio centenar de economistas en la Biblioteca Nacional Ministerio de Trabajo

Lo que sucedió en el sanedrín económico de Díaz a partir de ese momento se reveló en estas páginas. La vicepresidenta sacó papel y boli y durante tres largas horas tomó notas de las recetas que allí se plantearon para mitigar los efectos socioeconómicos de la crisis energética agravada por el conflicto bélico desatado en suelo europeo por la invasión rusa de Ucrania. Según revelan algunos de los asistentes, Díaz recopiló las medidas que le parecieron más acertadas para el diseño de su plan de choque laboral, con la intención de elevarlas al Gobierno. Entre otras, prohibir las bajadas de sueldos unilaterales por parte de las empresas, aprobar ayudas directas para parados, pensionistas y trabajadores con sueldos bajos o imponer la prioridad de los mecanismos de flexibilidad interna frente a los despidos.

Los economistas trasladaron a Díaz que son necesarias medidas urgentes tanto en el ámbito energético como en el laboral. Todo, en un ambiente que definen como "muy productivo". "La vicepresidenta mostró humildad, empatía y sentido práctico, algo que es de valorar en un gobernante con capacidad de actuar sobre el Boletín Oficial del Estado", valoran desde el grupo de sabios. La reunión dejó un buen sabor de boca generalizado. Se hicieron incluso una foto de familia a las puertas de la Biblioteca Nacional. Pero, a partir de ese momento, algunos de los participantes han preferido no aparecer involucrados en el "proceso de escucha" de Yolanda Díaz. Así lo revelan desde el propio comité de expertos fuentes que interpretan que el desmarque de algunos de los presentes está relacionado con la vinculación personal y profesional que muchos tienen con el PSOE y con Moncloa.

Proteger a las personas trabajadoras, los salarios y las empresas es nuestro objetivo frente a la crisis provocada por la guerra. Lo hicimos en la pandemia y lo haremos ahora.



Hoy, junto a medio centenar de economistas, hemos sumando colaboración y propuestas. pic.twitter.com/iMHVEqfX8A — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 16, 2022

"Muchos de ellos, cercanos al PSOE, pueden estar teniendo conflictos de intereses", asegura una fuente cercana a varios de los asistentes que prefiere permanecer en el anonimato. "Fue una convocatoria pública, se avisó a la prensa y se hicieron una foto con la vicepresidenta, no tiene ningún sentido que ahora el Ministerio se niegue a hacer pública la lista de invitados", cuestiona otra fuente involucrada profesionalmente con varios de los economistas y académicos participantes en el debate. "Aunque la convocatoria fuera para abordar las soluciones a la crisis provocada por la guerra, es evidente que el formato se asocia a su proyecto político y a su proceso de escucha y no quieren que se les relacione con ese movimiento", afirman desde otro flanco del mundo académico.

Lo cierto, según resumen varias de las fuentes consultadas, es que algunos de los componentes de este selecto grupo de expertos mantiene una relación estrecha y colaborativa con la vicepresidenta del Gobierno, pero no quiere significarse con ella ni posicionarse a su lado a las puertas del lanzamiento del proceso de escucha previo a la definición de su proyecto político propio. Yolanda Díaz ya ha anunciado que se lanzará a recorrer la geografía española esta primavera para recopilar impresiones de distintos agentes políticos, económicos y sociales. Y en varias ocasiones ha sugerido que el formato que regirá su gira será precisamente el que eligió para el cónclave con medio centenar de economistas celebrado el pasado miércoles en la Biblioteca Nacional: asamblea participativa y escucha activa.

Quién es quién en la foto

El Ministerio rechaza dar a conocer los nombres de los participantes, pero La Información ha identificado a algunos de ellos. El economista jefe de BBVA, Jorge Sicilia; los especialistas en energía Natalia Fabra y Jorge Fabra; Carles Manera, consejero del Banco de España; Antonia Díaz, profesora de la Universidad Carlos III; el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres; el director del gabinete económico de CCOO, Carlos Martín; Daniel Fuentes, exmiembro de la oficina económica de Moncloa y en la actualidad al frente de KREAB Research; Nuria Badens Pla, asesora en el Instituto de Estudios Fiscales... o Inmaculada Cebrián, presidenta de la comisión asesora del Ministerio de Trabajo sobre el salario mínimo, son solo algunos de los nombres del selecto y pural elenco seleccionado por Yolanda Díaz.

También asistieron la profesora Mónica Martínez Bravo, del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI); el catedrático de la Universidad de Vigo, Santiago Lago; Olga Cantó, economista de la Universidad de Alcalá y componente del comité de expertos para la reforma fiscal del Gobierno; los especialistas del área económica de la misma Universidad, Gloria Moreno, Mariña Fernández Salgado, Eva Senra y Rafael Fernández; el economista Luis Ayala, de la UNED; Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Autónoma de Madrid. Se suman quien fuera jefe de gabinete de Nacho Álvarez, Jorge Uxó; Alberto del Pozo, coordinador de Economía del servicio de estudios de UGT y parte del movimiento Economistas Frente a la Crisis; al igual que Antonio González, que fue secretario general de Empleo entre 2006 y 2008; y Mónica Melle, de la Complutense. Y cierran el listado (incompleto) el economista José Moisés Martín Carretero y Luis Zarapuz, miembro del Gabinete Económico de la Confederación Sindical de CCOO desde 1999.