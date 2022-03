Díaz sondea a un comité económico y se reconcilia con Podemos antes de su gira

La economía será protagonista en el proceso de escucha que va a iniciar Yolanda Díaz esta primavera. La vicepresidenta segunda tiene ya definidas las líneas maestras del que va a ser el intento de configurar un proyecto político con el que concurrir a las próximas elecciones generales y en esa hoja de ruta se encuentra marcada en rojo la agenda relacionada con la fiscalidad, los calidad de los servicios sociales o la precariedad laboral. Serán seis meses intensos pateando España. Pero los primeros pasos ya los está dando de manera silenciosa.

Fue un acto reservado, a puerta cerrada. Una reunión con medio centenar de economistas que fueron convocados 'motu proprio' por Díaz en la Biblioteca Nacional. El formato elegido, al estilo 'Chatham House', como son las reuniones del Club Bilderberg -se puede utilizar lo hablado pero no atribuir la fuente-, da pistas sobre cómo va a ser la gira nacional de la potencial candidata a Moncloa. Según revelan a La Información algunos de los presentes en la mesa redonda, la ministra de Trabajo acudió a la cita con papel y boli y tomó notas de las recetas que allí se plantearon para mitigar los efectos socioeconómicos de la crisis energética agravada por el conflicto bélico desatado en suelo europeo por la invasión rusa de Ucrania.

Yolanda Díaz va a llevar a cabo un proceso de escucha activa que, como ella misma ha definido, va a ser versátil y transversal y va a contar con distintos formatos. El cónclave con estos cincuenta economistas en un centro de acumulación del conocimiento como es la Biblioteca Nacional es un ejemplo de cómo van a ser las asambleas que tiene previsto celebrar la vicepresidenta segunda a lo largo y ancho del mapa, con todo tipo de agentes sociales, políticos y económicos. El planteamiento es escuchar y recoger ideas para después acertar en la toma de medidas. Y así se lo trasladó este miércoles a los expertos invitados, a quienes pidió que remitiesen cualquier sugerencia a su departamento y mantener el contacto en las próximas semanas y meses para seguir intercambiando propuestas.

Entre este selecto comité económico al que sondeó Díaz se encuentran profesionales de muy diversa índole. Desde expertos del mundo académico hasta un responsable de un servicio de estudios de un gran banco. Desde representantes sindicales, con quien la ministra quiere contar especialmente en este camino, hasta un profesional del Banco de España. Desde un fichaje de una consultora hasta expertos en fiscalidad o en el sector energético. Un sanedrín diverso y diferente, de reconocido prestigio, que quiso encontrarse con la vicepresidenta segunda, aunque fuera sin luz ni taquígrafos.

Yolanda Díaz durante su encuentro con economistas. Ministerio de Trabajo

El proceso de escucha de este "nuevo laborismo", dicen en su entorno, va a ser largo. Según el calendario que se ha marcado Díaz, arrancará en primavera y se extenderá durante seis meses. La vicepresidenta querría estar embarcada ya en este proyecto, pero la guerra ha aplazado su lanzamiento. Ante ya lo hizo la complicada negociación de la reforma laboral. Ahora su prioridad es desplegar un nuevo escudo social para paliar el golpe de la crisis económica sobre los colectivos más vulnerables y, una vez superado ese hito, en el que se está volcando tras regresar de la toma de posesión de Gabriel Boric en Chile, se irá de gira.

En una entrevista en RNE este jueves, la ministra de Trabajo aseguró afrontar este proceso con "mucha ilusión" y apuntó que no quiere decir que haya tomado la decisión de ser candidata. "Lo que he decidido es empezar un proceso de escucha, pero he dicho que no soy un proyecto político", recalcó, para enfatizar que su prioridad es eliminar la "enorme brecha" que existe entre la ciudadanía y la política y poner a la sociedad española como protagonista.

La reconciliación con Podemos

Díaz se fue a Santiago de Chile con una profunda vía de agua abierta en el bloque de Unidas Podemos en el Gobierno. El apoyo a Sánchez para enviar armas a Ucrania por parte de la vicepresidenta originó una crisis con el grupo morado liderado por Ione Belarra e Irene Montero en el Consejo de Ministros. Hubo dos jornadas especialmente negras, ya que pocos en Podemos entendieron el alineamiento de su jefa de filas en el Ejecutivo con el PSOE. Tuvo que celebrarse una reunión de los ministros del espacio confederal, que no de la mesa, para llegar a una 'pax'.

En su cita con economistas, Yolanda Díaz estuvo rodeada de otros pesos pesados del área confederal en la material, como Nacho Álvarez, número dos de Belarra en Derechos Sociales. También del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que secundó también al PSOE en el envío de armas. Y de su inseparable Joaquín Pérez Rey, su secretario de Estado, y de un hombre que va a tener un papel protagonista en el proceso de escucha, su asesor Manuel Lago, también de marcado perfil económico, que fue nombrado consejero de Navantia.

Pero la situación ha dado un giro de 180 grados con la posición de Díaz sobre la crisis económica. La vicepresidenta segunda ha abrazado las propuestas de Podemos y este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, anunciaba que el Ejecutivo estaba estudiando imponer un impuesto extraordinario a las grandes eléctricas, es decir, a Iberdrola, Endesa y Naturgy. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no desmintió la medida. Este jueves añadía: "Las tres grandes eléctricas han incrementado del 2020 al 2021 un 47% sus beneficios antes de impuestos. Creo que tienen que contribuir en esta crisis". Díaz habló también de congelar los alquileres y de una bajada selectiva de impuestos a las rentas bajas, propuestas alumbradas por Podemos.