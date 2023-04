El Gobierno aprueba ayudas de 17 millones para los sindicatos con representación

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el extracto de la convocatoria para 2023 de la concesión de subvenciones destinadas a organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad, por la realización de actividades de carácter sindical, informa EP. El importe máximo total que se destinará a esta convocatoria alcanza los 17 millones de euros y podrán beneficiarse de estas ayudas los sindicatos legalmente constituidos, que tengan representación sindical a 1 de enero de 2023. Para su solicitud tendrá un mes , a contar a partir de mañana viernes.

El importe es idéntico al aprobado el año pasado aunque este se incrementó en un 22,44% respecto a 2021 , desde los 13,88 millones de euros a los 17 millones aprobados para 2022 y ahora también para 2023.

No es la única condición para acceder a estas ayudas, ya que los sindicatos solicitantes no podrán haber sido condenados mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. Tampoco podrán pedir estas ayudas si están en concurso o si no se hallan al corrient de pago de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o de obligaciones por reintegro de subvenciones.

El Gobierno autorizó a mediados de marzo en Consejo de Ministros la convocatoria de estas subvenciones a las organizaciones sindicales, que se otorgarán en proporción a su representatividad de acuerdo con los resultados globales obtenidos en las elecciones sindicales legalmente convocadas.

Las ayudas tiene por objetivo la realización de actividades de carácter sindical, incluyendo la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores. El plazo de presentación de solicitudes arrancará mañana viernes y durará un mes, según consta en la resolución publicada en el BOE.