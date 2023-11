La relación Israel-España en seis gráficos: ¿a qué sectores puede dañar la crisis? 

La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al primer ministro belga, Alexander De Croo, a la franja de Gaza no ha dejado indiferente a nadie; tampoco al Ejecutivo israelí. Con una crisis diplomática en ciernes entre España e Israel, la relación entre los mandatarios de ambos países se encuentra en horas bajas. No obstante, más allá de las altas esferas, las afinidades de las naciones también se miden por cómo se compenetran sus economías y, en este sentido, Israel es un aliado importante de Oriente Próximo con el que España hace negocio.

Comercio bilateral con el país

Los intercambios con Israel suman 13 años de superávits. En los últimos 4 años el comercio se ha intensificado notablemente, aumentando un 41% desde 2019. Este gran crecimiento se debe, en parte, al incremento de algunas de las principales exportaciones hacia Israel. La venta de automóviles creció más un 46% hasta los 521.019.796 euros entre 2019 y 2022; la de productos cerámicos se duplicó (107% más) a 207.999.819; la de vehículos y materiales ferroviarios -en la que destacan los proyectos de CAF en el país- ha crecido exponencialmente desde cerca de 2 millones de euros a 53 millones de euros; así como los aparatos y materiales eléctricos y las prendas de vestir, cuya exportación se ha elevado un 70% y un 45%, respectivamente.

En lo que llevamos de año -hasta septiembre de 2023, según los últimos datos disponible del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-, los intercambios con el país se encuentran ligeramente por debajo del mismo periodo en 2022. Sobre todo en el caso de las importaciones, ya que España ha comprado un 9% menos de productos israelíes en este periodo.

La posición del mercado israelí

Si bien no está entre los principales socios comerciales de España, en lo que va de año se han exportado materias por valores cercanos a los 1.600 millones de euros. Países de la zona, como Turquía, cuentan con un flujo importador de productos españoles mayor. No obstante, Israel es un mercado con una renta per cápita mayor que se eleva a los 46.000 dólares, una cifra que casi dobla la de Turquía (27.235 dólares por habitante en 2020, según el Icex), además de poseer ocho veces menos población.

Esto está entre los motivos por los que Egipto, con una población de más de 100 millones de personas -frente a los casi 10 millones de Israel-, importe productos españoles por menor valor que el país semita.

¿Qué compramos y qué vendemos?

Dentro de los productos 'made in Spain' que más se venden en Israel, destaca una de las principales industrias nacionales: la automoción. Este sector vende más de 500 millones al país, seguido por el de los productos cerámicos. Ambos, tanto en 2022 como en lo que llevamos de 2023, han destacado como las principales exportaciones.

Por otro lado, el año pasado marcó máximo para el intercambio de prendas de vestir, que alcanzó los 100 millones de euros. También destacaron otras manufacturas, como las materias plásticas y las maquinarias y aparatos mecánicos, junto a los ya mencionados activos ferroviarios.

Por otro lado, están las importaciones a España que, en líneas generales, son inferiores a las ventas. Dentro de las principales compras que realiza España, destacan los componentes químicos orgánicos e inorgánicos, además de productos cerámicos, maquinarias y aparatos mecánicos y aparatos ópticos y de medición, que en 2023 se han convertido en dos de las principales compras.

En qué productos España es dependiente de Israel

Por lo general, España no es dependiente de Israel en ningún producto de manera significativa. Ninguna exportación del país semita supera el 10% del total de lo que España compra al extranjero. No obstante, existe una excepción: las armas. Israel es uno de los países más punteros en desarrollo armamentístico y producción de armas y es el quinto proveedor de armas de España. En concreto, el 5,1% de todo el dinero que España pagó para armas en 2022 fue a parar a Tel Aviv.

En el lado de las exportaciones, las manufacturas españolas que más dependían del comercio con Israel eran los automóviles y los productos cerámicos, en la que la venta a Israel suponía menos del 4% de todo lo que España vendió el año pasado, en ambos casos.

Las crisis diplomáticas, ¿repercuten en la economía?

Por el momento, ninguno de los dos países ha anunciado medidas más allá de los cruces de declaraciones entre los diferentes líderes políticos, por lo que es poco probable que haya un impacto reseñable sobre las relaciones comerciales entre España e Israel.

Sobre este aspecto, dos investigadores del Banco de Corea del Sur y de la Universidad de Seoul realizaron una investigación que traía a colación un choque diplomático entre China y Corea del Sur. Las conclusiones de sus análisis indicaban que, aunque el choque se produjo de manera informal entre los países y no implicaba sanciones económicas concretas, ambos países registraron una caída significativa del turismo que fue persistente en los siguientes 18 meses. Algo que, por otro lado, los investigadores aclaran que "no es sorprendente teniendo en cuenta el mayor control del gobierno sobre el sector privado en China que en los países occidentales", pero muestra potenciales efectos en situaciones similares.

El origen del conflicto

Tras la visita de Sánchez y el primer ministro belga al paso de Rafah -en la frontera entre Egipto y Gaza-, el ministerio de Exteriores de Israel aseguró en un comunicado que tendría "duras conversaciones de reprimenda" contra ambos mandatarios al asegurar que dieron "apoyo al terrorismo" por declaraciones como las que vertió el presidente del Ejecutivo español sobre el número de víctimas palestinas -casi 15.000 personas desde el inicio del conflicto, según las autoridades gazatíes- al calificarlas de "insoportables". La organización de Hamás, por su parte, agradeció a ambos líderes su "postura clara y audaz".

Con estos mimbres, España e Israel han entrado en una crisis diplomática y en cruces de acusaciones entre las partes, con el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, asegurando que sería él quien pediría explicaciones a la diplomacia israelí sobre sus comentarios.