España se llena de protestas en contra de los pactos de Sánchez para la investidura

Tras nueve días de protestas frente a la sede del PSOE en la calle de Ferraz (Madrid), este domingo miles de personas han salido a la calle a las manifestaciones convocadas por el PP en las 52 capitales de provincia españolas -y a las que se ha unido Vox- en contra de las cesiones de los socialistas a los futuros socios de investidura, más en concreto a los independentistas vascos y, sobre todo, catalanes; tras el anuncio de que el Ejecutivo trabajará en amnistiar a presos del 'procés'. Solo en Madrid, la Delegación de Gobierno ha calculado 80.000 manifestantes. La organización los cifra en medio millón de asistentes.

Alberto Núñez Feijóo llegó a la Puerta del Sol en Madrid al ritmo del People have the power de Patti Smith y flanqueado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; y por el expresidente del Gobierno José María Aznar para encabezar la concentración en una plaza repleta.

Ambos líderes madrileños fueron los teloneros de Feijóo. Almeida, además de las críticas al acuerdo y al Gobierno, trató de dar un apoyo más directo a la figura de Feijóo como presidente del PP. "Nunca ha sido tan importante liderar la oposición. Y no solo liderar, sino quién lidera. Todos detrás de ti, presidente Feijóo", anotó el alcalde. Más combativa fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no dudó en volver a catalogar de proceso dictatorial la formación de Gobierno. "[Pedro Sánchez] ha decidido ser el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No les fallaremos, no nos callaremos", añadió Ayuso.

El líder de la oposición y presidente del partido que obtuvo más escaños en las pasadas elecciones, Alberto Núñez Feijóo, reprochó al presidente del Gobierno en funciones haber "arrinconado" a 11 millones de votantes que apoyaron el bloque conservador en los pasados comicios.

Debido a esto, Feijóo aprovechó la ocasión para pedir una repetición electoral: "Decimos no a la amnistía. No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar, porque lo que se está haciendo es lo contrario a lo que hemos votado". "¿Por qué le tienen miedo a las urnas?", se preguntó el líder del PP.

En otras grandes ciudades la convocatoria también ha tenido gran seguimiento. En Barcelona, la Guardia Urbana calcula 6.000 personas reunidas, las mismas estimaciones que se calculan para Pamplona, según recoge Europa Press. En Sevilla, la Delegación de Gobierno calcula que 12.000 personas se han reunido en el entorno de la Plaza de San Francisco y en el conjunto de Andalucía la Policía Nacional estima que 120.000 personas han acudido a las concentraciones. También en Valencia, a falta de datos oficiales, varios miles de personas se han congregado en la capital para protestar contra la futura ley de amnistía.

Novena noche de altercados

Las protestas contra una amnistía a independentistas catalanes se repitieron este sábado por noveno día consecutivo en distintas partes de España. Principalmente en Madrid, donde la actuación de grupos de radicales acabó con un saldo provisional de catorce detenidos y seis heridos frente a la sede del PSOE en Ferraz.

Estos altercados, promovidos en primera instancia por Vox, contrastan con la "firmeza y moderación" de la que quiso hacer gala el coordinador general del PP, Elías Bendodo, quien trató de marcar distancia con la temperatura de las protestas del partido de Santiago Abascal que está "a su derecha" y que, finalmente, acudió a la convocatoria de este domingo junto al PP. Abascal calificó de "golpista" al Gobierno de Sánchez y ha asegurado que se unirá a las marchas “pacíficas” que tendrán lugar delante de las sedes del PSOE por toda España.