España será uno de los pocos países europeos que eleven el consumo de luz por los centros de datos

La demanda de electricidad en Europa se ha contraído significativamente durante los últimos 15 años como consecuencia de la crisis financiera mundial, la pandemia de la covid-19 y, más recientemente, por la crisis energética -agravada por la invasión de Rusia a Ucrania-. El proceso de electrificación de la economía también ha ido más lento de lo esperado.

Un informe de Goldman Sachs, titulado Electrify Now - Powering Up Europe, pone de manifiesto que el consumo de luz ha caído un 10% en comparación con el pico de 2008, afectado "gravemente" por 'shocks' exógenos. Bajo este escenario, los analistas del banco de inversión colocan a los centros de datos como el revulsivo para que repunte la demanda. Una caída excesiva del consumo refleja un fuerte retroceso de la actividad actividad económica, aunque también hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha promovido desde los gobiernos nacionales una demanda más eficiente.

Según Goldman Sachs, los 'data centers' y la Inteligencia Artificial harán que el consumo de energía en Europa aumente entre un 40% y un 50% en la próxima década, sumado a una recuperación gradual del proceso de electrificación (del transporte, de los procesos industriales, en los edificios, etc.). No obstante, el crecimiento no será equitativo por países y hace una clasificación en dos áreas. Por un lado, señala a los países con energía base barata y abundante (nuclear, hidroeléctrica, eólica y solar), entre los que se sitúan España y Francia. Por otro, están los países con grandes empresas de servicios financieros y tecnología dispuestos a ofrecer incentivos (por ejemplo, exenciones fiscales), aquí destacan Alemania, el Reino Unido e Irlanda.

El punto de inflexión se produjo en 2022

Datos de Synergy Research Group sitúan a España como el quinto país del mundo que más centros de datos superescalares albergará en 2026, superado en Europa solo por Irlanda. El consumo de luz es el coste principal para este tipo de compañías. Se calcula que los centros de datos consumen alrededor del 3% de la energía mundial. Además, la posición geográfica de la península, los cables submarinos -que permiten conectar varios continentes- y la red de fibra óptica de la que dispone son otros de los motivos que hacen que España parta con ventaja.

Según los datos recopilados por Daniel Pérez en 'La superpotencia renovable' (Arpa), en España, el primer centro de datos se instaló en 1988, el denominado ESPanix (en Madrid). El ritmo de desarrollo ha sido lento desde entonces, entre cero y tres centros por año, hasta llegar a 2022, que marcó un punto de inflexión. Dicho año se alcanzó un récord de 12 instalaciones y hasta 2026 se prevé que la inversión alcance los 6.837 millones de euros, según la patronal Spain DC.

Uno de los últimos proyectos anunciados en el país ha sido el de Microsoft en Aragón, que atraerá 2.100 empleos especializados en tecnología en la comunidad entre 2026 y 2030. Según un análisis de IDC (International Data Corporation), empresa especializada en inteligencia de mercado, el nuevo campus de centros de datos podría sumar 8.400 millones de euros al PIB español (264 millones al PIB regional) y contribuir a la creación de 69.000 puestos de trabajo indirectos en el periodo 2026–2030.

El sector denuncia quedarse fuera de la planificación eléctrica

El sector de los 'data centers' se encuentra en plena ebullición y uno de los objetivos del Plan España Digital 2025 del Gobierno es ser un polo europeo para que empresas de este ámbito se instalen en nuestras fronteras con infraestructura propia. El Ejecutivo defiende que España presenta algunas ventajas con respecto a otros países de nuestro entorno más cercano: una red eléctrica estable, una avanzada red de telecomunicaciones rápidas o el hecho de tener costa, lo que da acceso directo a los sistemas de cableado submarino.

Sin embargo, el Gobierno ha dejado fuera a los centros de datos del Plan de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. La patronal ha lamentado que ninguna de las alegaciones presentadas a la Propuesta de Modificación Puntual del Plan ha sido aceptada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Manuel Giménez, director ejecutivo de Spain DC, ha advertido que la decisión pone en "grave riesgo" la digitalización de la economía española, así como la llegada de las tecnologías del futuro.

Spain DC destaca que España, con el foco en Madrid, está dando los pasos para convertirse en el 'hub' digital del sur de Europa. Esto implica atraer a todos los actores de la cadena de valor de la economía digital, construyendo un ecosistema que incluya las infraestructuras necesarias, tanto de telecomunicaciones como de 'data center', el 'hardware' y 'software' de base sobre el que se implantan los nuevos servicios, vinculados a tecnología alrededor de Cloud, IoT, 5G, inteligencia artificial, entre otras. "Este ecosistema provoca un efecto llamada que genera empleo, crecimiento económico, inversión, innovación y un mayor abanico de servicios digitales para la región", subraya la asociación.