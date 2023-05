¿Está abierto Mercadona hoy, lunes, 1 de mayo?

¿Abre Mercadona este lunes, 1 de mayo de 2023? Esta es una de las preguntas que más se repiten en plenos días festivos en el puente de mayo de 2023. A ello se une que mañana martes, 2 de mayo, es una fecha especial para la Comunidad de Madrid: también es festivo en la capital, puesto que se conmemora el levantamiento de 1808 del pueblo madrileño contra la ocupación francesa.

Esto significa que los supermercados de la empresa valenciana presidida por su fundador, Juan Roig, no abrirán sus puertas en la Comunidad de Madrid este martes 2 de mayo. Sin embargo, si se necesita hacer la compra, hay otras opciones disponibles. Este es el caso de las grandes superficies de distribución alimentaria como Carrefour o Lidl.

La compañía de origen valenciano cuenta en su página web con un buscador en el que figuran sus más de 1.630 supermercados repartidos a lo largo y ancho de la geografía española, y en el que se puede consultar cuál es el establecimiento más cercano, así como su horario. Además, han añadido otro buscador en el que se encuentran las tiendas que disponen de la nueva sección 'Listo para Comer'.

Alternativas a Mercadona para hacer la compra el lunes 1 de mayo

Que Mercadona esté cerrado el 1 de mayo no significa que no se pueda hacer la compra este lunes, ya que hay otras grandes superficies de distribución alimentaria que sí abrirán sus puertas. Por ejemplo, en el caso de Lidl, la empresa no tiene fijado un horario en todas sus tiendas, por lo que se recomienda comprobarlo en su página web.

Por su parte, DIA ofrece un horario especial para los domingos y festivos, cuando solo abre por la mañana, desde las 10.00 hasta las 14.30 horas. Pero hoy no abrirán algunas de sus tiendas. A través de este enlace puedes consultar si tu tienda más cercana permanece abierta mañana.

Es habitual que Aldi abra de 9.00 a 22.00 horas, y de 10.00 a 22.00 horas los domingos y festivos. En cambio, en algunos municipios permanece cerrado durante este puente festivo. El horario de los supermercados más próximos se puede consultar en este buscador.

¿Hoy abre Carrefour?

No es de extrañar que quienes sean usuarios frecuentes de la cadena de supermercados francesa se pregunten si abre Carrefour este lunes 1 de mayo. Lo cierto es que, al tener diferentes marcas como Carrefour Maket o Express, no ha tomado una decisión generalizada, sino que la apertura de sus tiendas varía entre las comunidades autónomas.

Por tanto, la propia empresa aconseja consultar su página web para conocer si la tienda más cercana abre este puente festivo.

¿Alcampo está abierto hoy?

Al igual que el resto de los supermercados, Alcampo tiene un horario establecido para los domingos y festivos –desde las 9.00 hasta las 22.00 horas- pero, en la mayoría de tiendas, el 1 de mayo se considera una jornada de descanso para la plantilla por el Día del Trabajador. Por ello, no estará abierto.

¿Hoy está abierto el Corte Inglés?

Los supermercados de El Corte Inglés abren todos los días del año, incluso domingos y festivos, excepto el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 1 de mayo, por lo que estarán cerrados el Día del Trabajador.

No obstante, en función del lugar en el que se ubiquen, pueden tener un horario distinto el festivo de mañana, martes 2 de mayo. En las comunidades autónomas en las que sea festivo, como ocurre en la Comunidad de Madrid, podrán cerrar o tener un horario reducido de 11.00 a 21.00 horas. Esta información se puede consultar en el buscador de Hipercor.