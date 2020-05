¿Está permitido hacer reformas de mejora en una casa de alquiler? 

pregunta

Vivo de alquiler desde hace más de dos años en una casa que me encanta y que algún día espero poder comprar. Mientras tanto, me gustaría hacer una serie de reparaciones y arreglos que entiendo que no le puedo exigir al propietario porque van más allá de las propias de conservación. Me refiero a sustituir las baldosas de cocina y baños, cambiar las ventanas de madera por otras de PVC o incluso cambiar el tipo de suelo cerámico por madera en las habitaciones. Entiendo que se trata de obras que benefician o aumentan el valor de la vivienda en todo caso ¿podría hacerlo sin más?