Los estudiantes de FP dual cobran un 42% más en sus dos primeros años de trabajo. 

Los estudiantes de FP dual parten con cierta ventaja a la hora de acceder al mercado laboral, consiguen trabajar más horas y también ganan más dinero que los jóvenes que han hecho el mismo ciclo en formato presencial durante los dos primeros años después de la graduación. Trabajan tres meses más y cobran hasta 4.900 euros más de media en ese periodo, un 42%, según recoge el estudio 'Does Vocational Education and Training Pay Off?' (¿Es rentable la FP dual?) que firman los economistas Samuel Bentolila, Antonio Cabrales y Marcel Jansen. Sin embargo, la presencia de contratos temporales entre los trabajadores más jóvenes hace que optar por la FP dual no se traduzca en mayores opciones de conseguir un contrato fijo o a tiempo completo.

Con datos de los estudiantes de 2013, 2014 y 2015 -las primeras tres cohortes después de introducir la FP dual en España en 2012- y de la Comunidad de Madrid los autores han tratado de establecer relaciones causales. Para ello han tenido en cuenta no solo la edad, el sexo o la nacionalidad, que pueden influir en que un joven decida cursar una FP dual, sino también la distancia de su domicilio con el centro más cercano, tal y como explica el profesor del CEMFI, Samuel Bentolila. "Observamos que durante los primeros dos años trabajan más días, lo que da lugar a un total de renta más alto a pesar de que no cobren mucho más por cada hora trabajada. Existe una diferencia pero es pequeña, no es significativa a nivel estadístico" relata a La Información.

Los estudiantes que realizan FP presencial, el modelo tradicional, pasan tres meses en la empresa en la que realizan prácticas y estas son no remuneradas, mientras que en el modelo dual -formato que busca hacer de puente entre la formación y la vida profesional- invierten hasta un año en la compañía y obtienen cierta recompensa monetaria por ello. Esta diferencia es el principal factor que explica la diferencia en el desempeño de los graduados de ambas formaciones en los 24 meses posteriores a la obtención del título. "Es un efecto casi médico y que se concentra en el primer año, la probabilidad de que una empresa de prácticas contrate a un graduado de dual en su primer año en el mercado es de 22 puntos porcentuales más" apunta Bentolila.

El profesor de economía admite que el grupo partía con la idea de que las empresas conservarían más a los estudiantes de la FP dual, estos pasan más tiempo en las compañía en modalidad de prácticas, lo que permite que conozcan su perfil más allá de las habilidades cognitivas (puntualidad, capacidad de trabajo en equipo...) por lo que les sorprendió comprobar que no existía un mayor grado de compromiso por parte de las empresas con estos graduados. "Podríamos pensar que el hecho de conocerlos más, ver cómo encajan en la empresa y haber invertido más tiempo en formarles podría ayudar a que tuviesen un mayor compromiso, pero no parece que vaya tan allá" reconoce en conversación con este medio.

Los autores han tomado la muestra de tres promociones y solo dos años después de la graduación -que llega hasta 2018- por ser los datos más completos que han podido conseguir hasta el momento. Sin embargo, tienen vocación de ampliar el estudio con más años de seguimiento e incorporando nuevos territorios, entre los que Cataluña les interesa especialmente por ser una región con una tradición más extensa de formación dual y donde las cámaras de comercio juegan un papel más activo, lo que contribuiría a despejar otras dudas como si las diferencias de revierten pasado este periodo.

El economista avanza que existe la posibilidad de que cuanto menos, se atenúen, debido a que si los estudiantes de la FP dual parten con cierta ventaja en el primer contacto con el mercado laboral por haber pasado más tiempo en la empresa de prácticas, estos podrían verse perjudicados en el largo plazo. Los graduados de la FP presencial han recibido más horas de clases en el centro de estudios, lo que hace que su formación pueda ser más completa y les permita acceder a mejores o al menos diferentes puestos de trabajo. Aunque los investigadores también valoran que las habilidades adquiridas durante las prácticas por parte de los alumnos de la dual podrían llevar a una convergencia en el medio plazo.

La última reforma de FP fue aprobada en 2022, por lo que habrá que esperar para medir el impacto de los últimos cambios introducidos. El texto busca avanzar hacia la conversión de todos los grados de FP en unos de tipo dual, aunque se ofrecerán dos modalidades. La general contará con entre un 25% y un 35% del tiempo de formación en la compañía, mientras que la FP intensiva dedicará a un más horas en las compañías para adquirir la formación práctica. Los economistas aprecian que esta podría ser una buena reforma, pero advierten del reto de llevarla a cabo en un contexto marcado por la presencia de pequeñas y medianas empresas que por lo general son más reacias a sumar a estudiantes en prácticas a sus centros de trabajo.